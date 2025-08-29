Tragedia sulla Cassino-Atina: Morto in un impatto frontale

Tragedia sulla superstrada Cassino-Atina, alle prime luci dell’alba, in un impatto frontale che ha spezzato una vita e lasciato un uomo gravemente ferito.

L’incidente, avvenuto intorno alle 08:45, ha coinvolto una Peugeot 508 di colore bianco e una BMW berlina nera, in un punto particolarmente delicato del tracciato, immediatamente a valle del viadotto che scavalca la Condotta Enel, in prossimità della frazione di Casalucense, nel comune di Sant’Elia Fiumerapido.

Il bilancio, drammatico, si è configurato con il decesso sul luogo dell’impatto di un uomo di 51 anni.

Il secondo occupante dei veicoli, un uomo di 32 anni, ha subito traumi multipli ed è stato immediatamente trasportato in condizioni critiche a Roma, grazie all’intervento di un elicottero sanitario, una procedura d’urgenza necessaria per ridurre i tempi di percorrenza e massimizzare le possibilità di sopravvivenza.

Le autorità competenti, tra cui le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, hanno prontamente sigillato il tratto autostradale, interrompendo la circolazione in entrambe le direzioni.

La chiusura ha comportato pesanti ripercussioni sulla viabilità, generando lunghe code e disagi per i numerosi automobilisti di passaggio.

Al momento, le cause precise dell’incidente restano oggetto di un’approfondita indagine.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’evento, esaminando le condizioni del manto stradale, la visibilità, la velocità dei veicoli e, in generale, tutti i fattori che potrebbero aver contribuito alla catastrofe.

Un’ipotesi preliminare, corroborata dalle condizioni meteorologiche avverse – piogge persistenti che avevano reso il fondo stradale particolarmente scivoloso – suggerisce che uno dei veicoli, pur procedendo nella stessa direzione dell’altro, abbia perso momentaneamente l’aderenza, sbandando e collidendo frontalmente con l’altra autovettura.

L’identità delle vittime e del ferito non è stata ancora completamente accertata, in attesa di adempimenti burocratici e della verifica delle generalità con i documenti personali.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, un evento che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in un tratto di strada spesso caratterizzato da elevata densità di traffico e presenza di curve insidiose.

La tragedia sottolinea l’importanza cruciale di una guida prudente e responsabile, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse e sulla necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza di questa arteria viaria.