Tragedia sulla SP 179: Morto a Esperia

La Strada Provinciale 179 “Badia”, arteria cruciale che serpeggia nel cuore del territorio comunale di Esperia (Frosinone), si è macchiata di una tragedia inattesa nella notte.

Intorno all’una e quindici, in un tratto particolarmente insidioso, caratterizzato da una curva impegnativa al chilometro 6, un drammatico incidente ha spezzato la vita di Davide Gerardi, 47enne residente nelle immediate vicinanze.

La Fiat Panda guidata da Gerardi, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente deviato dalla carreggiata, compiendo una serie di rovinosi ribaltamenti prima di arrestarsi a lato della strada.

La violenza dell’impatto ha sbalzato l’uomo dall’abitacolo, privandolo di ogni possibilità di sopravvivenza; il decesso è stato immediatamente constatato sul luogo dell’incidente.

La risposta dei soccorsi è stata tempestiva ed efficiente.

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, coordinati con la precisione necessaria in queste situazioni di emergenza, hanno collaborato strettamente con i Vigili del Fuoco, che hanno operato per estrarre il corpo e mettere in sicurezza l’area, e con il personale sanitario del 118, i quali, purtroppo, non hanno potuto fare altro che desistere di fronte alla gravità delle ferite.

L’inchiesta, affidata ora alla Procura della Repubblica di Cassino, si propone di ricostruire con rigore scientifico la dinamica dell’evento.

Le ipotesi investigative sono molteplici e complesse.

Si esclude a priori la responsabilità di terzi, concentrandosi sull’analisi di fattori intrinseci e ambientali.

Un malore improvviso, una condizione clinica preesistente non diagnosticata, l’inaspettato e frequente presenza di fauna selvatica, in particolare cinghiali, che solcano la zona, o un errore di valutazione nel percorrere la curva, elementi tutti possibili e da approfondire con esami tecnici specifici.

L’analisi della dinamica includerà un’attenta verifica dello stato del manto stradale, dell’aderenza in condizioni di scarsa illuminazione, e della visibilità nella curva in questione.

Saranno inoltre acquisiti i dati relativi alla vettura, verificando il suo stato di manutenzione e il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza.

L’autopsia sul corpo del defunto contribuirà a determinare se vi siano state cause naturali o patologiche che abbiano contribuito all’incidente.

La tragica vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza della SP 179 “Badia”, strada spesso attraversata da veicoli in condizioni di scarsa visibilità e particolarmente esposta alla presenza di fauna selvatica, richiedendo un’analisi a tappeto delle misure di mitigazione del rischio, che potrebbero includere l’installazione di dissuasori, il potenziamento dell’illuminazione e l’implementazione di programmi di controllo della fauna selvatica.

La salma di Davide Gerardi è stata restituita ai familiari per la celebrazione del rito funebre, lasciando una comunità intera nel dolore e nella ricerca di risposte.