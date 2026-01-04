Tragico addio a Riccardo: il Liceo Cannizzaro in lutto.

La notizia ci atterrisce, lasciando un’ombra di sgomento che avvolge l’intera comunità scolastica e si estende a ogni cuore sensibile.

Il Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro, e con esso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, si stringono con profondo cordoglio alla famiglia Minghetti, ai suoi cari, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e accompagnare Riccardo nel suo cammino.

Riccardo, giovane promessa di talento e di speranza, è stato strappato in modo tragico alla vita durante l’incendio del pub Le Constellation a Crans Montana, un evento che ha spezzato il filo di un futuro ricco di possibilità e ha lasciato un vuoto incolmabile.

La perdita, amplificata dall’occasione festiva del Capodanno, accentua il senso di ingiustizia e la profonda tristezza che permeano l’aria.

Oltre al dolore personale e familiare, questo evento ci invita a riflettere sulla fragilità dell’esistenza e sulla precarietà delle nostre certezze.

Ricordiamo Riccardo non solo come vittima di una sciagura, ma come un giovane individuo con sogni, aspirazioni e potenzialità inespresse.

È nostro dovere onorare la sua memoria coltivando i valori che lo hanno guidato, promuovendo l’impegno civile e la solidarietà verso chi soffre.

La comunità scolastica, in particolare, è chiamata a trasformare questo momento di lutto in un’occasione di crescita e di riflessione.

Dobbiamo interrogarci sui fattori che possono contribuire alla prevenzione di simili tragedie, rafforzando la cultura della sicurezza e promuovendo un senso di responsabilità condivisa.

L’educazione, in questo contesto, assume un ruolo cruciale, non solo nella trasmissione di conoscenze, ma anche nella formazione di cittadini consapevoli e attenti al bene comune.

Il dolore per la perdita di Riccardo Minghetti ci connette in un lutto collettivo, un monito severo che ci spinge a guardare al futuro con occhi nuovi, rinnovando il nostro impegno per un mondo più sicuro e più giusto, dove ogni giovane possa realizzare il proprio potenziale e costruire un futuro di speranza e serenità.

La sua memoria sia un faro che illumina il nostro cammino e ci guidi verso un domani migliore.