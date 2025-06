Tragico incidente a Grotte di Castro: agricoltore grave

Un tragico incidente ha scosso la tranquilla comunità di Grotte di Castro, una frazione immersa nel paesaggio vitetano. Questa mattina, un agricoltore di età avanzata ha subito gravi lesioni a seguito di una collisione tra il suo Apecar e un trattore, avvenuta in prossimità di un incrocio. L’impatto, le cui dinamiche sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, ha proiettato l’anziano uomo contro il parabrezza, causando traumi significativi.La scena è stata immediatamente presidiata dai soccorritori del 118, che, valutata la gravità delle condizioni del ferito, hanno optato per il trasferimento d’urgenza tramite eliambulanza presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo. L’intervento aereo si è reso necessario per garantire la tempestività delle cure specialistiche e minimizzare i rischi derivanti dal trasporto terrestre, considerando la possibile instabilità delle lesioni riportate. Al momento, le condizioni del paziente rimangono un motivo di profonda preoccupazione per la sua famiglia e per l’intera comunità locale.Fortunatamente, il conducente del trattore è rimasto illeso, sebbene comprensibilmente sotto shock a seguito dell’accaduto. L’intervento dei Carabinieri della stazione locale ha permesso di gestire la situazione, cordonando l’area, regolando il traffico e avviando le prime indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla collisione. L’incidente solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale nelle aree rurali, dove la convivenza tra mezzi agricoli tradizionali, come l’Apecar, e macchinari agricoli più moderni e imponenti, spesso pone sfide specifiche. La visibilità limitata, le condizioni del manto stradale e la necessità di manovre complesse rappresentano fattori di rischio potenziali. L’episodio si configura come un monito per tutti gli utenti della strada, invitando a una maggiore attenzione e rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto in contesti caratterizzati da un traffico misto e da una densità di infrastrutture adeguate. La comunità di Grotte di Castro, profondamente legata alla terra e alle sue tradizioni agricole, attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni di salute del suo anziano concittadino, sperando in una pronta guarigione.