Tragico incidente a Vitorchiano: sequestrata la strada per accertare la verità.

Un lutto improvviso e una richiesta di giustizia si intrecciano a Vitorchiano, nel Lazio, dopo la tragica scomparsa di un quindicenne, avvenuta il 9 giugno scorso lungo la strada provinciale che collega il centro abitato alla frazione La Quercia. L’incidente, verificatosi attorno alle ore 19:00, ha spezzato la giovane esistenza, lasciando una comunità sgomenta e una famiglia in lacrime.Il Pm Massimiliano Siddi della Procura di Viterbo, mosso da un senso di responsabilità e dalla necessità di garantire un’indagine accurata, ha disposto il sequestro di una sezione della strada teatro della tragedia. Questa misura cautelare, fondamentale per preservare l’integrità della scena e scongiurare qualsiasi alterazione che possa compromettere le successive analisi, testimonia l’approccio meticoloso adottato dalle autorità giudiziarie. Il sequestro non è un atto di accusa preventiva, bensì un gesto tecnico volto a proteggere le prove, cruciali per ricostruire la dinamica degli eventi e accertare le cause che hanno portato alla perdita del giovane.Le circostanze che hanno preceduto e determinato l’incidente rimangono al momento in chiarimento. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, in sella al suo scooter, stava rientrando a casa quando, per cause ancora da definire, ha perso il controllo del veicolo, impattando violentemente contro un albero situato a bordo strada. Nonostante i tempestivi soccorsi, si è reso vano ogni tentativo di rianimare il giovane, che ha cessato di vivere sul luogo dell’impatto.Il sequestro dell’area non si limita alla mera preservazione fisica della scena. Essa racchiude anche l’esigenza di un’indagine approfondita che possa abbracciare diversi aspetti. Si dovrà valutare lo stato della strada, la sua illuminazione, la presenza di eventuali irregolarità o condizioni che possano aver concorso a determinare l’incidente. Saranno esaminati i parametri tecnici del veicolo, verificando la sua manutenzione e conformità alle normative. Non si escludono indagini sulla visibilità, sulle condizioni meteorologiche al momento dell’evento e sull’eventuale presenza di fattori esterni, come la fauna selvatica o ostacoli imprevisti.La polizia giudiziaria, affiancata da eventuali consulenti tecnici di parte, sarà incaricata di effettuare sopralluoghi dettagliati, raccogliere testimonianze e analizzare i reperti presenti sulla scena. L’obiettivo primario è quello di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla scomparsa del giovane, al fine di comprendere appieno le cause dell’incidente e, se necessario, individuare eventuali responsabilità. Questa tragedia, oltre al dolore profondo che ha colpito la comunità, solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale e sulla necessità di un controllo costante delle infrastrutture viarie, per prevenire che simili eventi si ripetano. Il sequestro dell’area è un segnale chiaro della determinazione della magistratura a perseguire la verità e a garantire giustizia per il giovane e la sua famiglia.