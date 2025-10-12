Tragico incidente sulla Pontina: un morto, traffico deviato.

Una tragedia ha scosso la viabilità sulla Pontina, precisamente al chilometro 12 in direzione Roma, dove un incidente mortale ha causato la temporanea interruzione del traffico.

La dinamica precisa dell’evento, attualmente al vaglio delle autorità competenti, ha visto coinvolti un’autovettura e un motociclo, con conseguenze fatali per il conducente di quest’ultimo mezzo.

L’Anas ha provveduto a deviare il flusso veicolare al chilometro 12,100, indirizzando il traffico verso lo svincolo di Mostacciano-Torrino, al fine di garantire la sicurezza dei soccorritori e agevolare le operazioni di accertamento.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di emergenza sociale e culturale, denunciato dalla campagna “Azione Roma Basta morti sulle strade”.

L’iniziativa, che prevede affissioni e azioni di sensibilizzazione nei punti più critici della città, sottolinea l’urgenza di un cambio di paradigma nella gestione della sicurezza stradale.

Roma, in particolare, si confronta con numeri di incidenti che superano la soglia dell’allarmante, richiedendo un impegno prioritario per la protezione dei soggetti più vulnerabili: pedoni, ciclisti e motociclisti.

La prima causa di morte tra i giovani è, purtroppo, l’incidente stradale, una realtà drammatica che evidenzia una “strage silenziosa” le cui radici affondano in una combinazione di fattori infrastrutturali, comportamentali e di consapevolezza.

La questione non può essere relegata a un mero problema di ordine pubblico, ma deve essere riconosciuta come una priorità politica e sociale.

Il consigliere regionale Alessio D’Amato, esponente del movimento Azione, ha riproposto con forza la “Proposta di Legge Regionale Lazio Strade Sicure”, attualmente ferma da oltre due anni in Consiglio Regionale.

La proposta, un approccio integrato alla sicurezza stradale, mira a combinare interventi di miglioramento delle infrastrutture, rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, potenziamento dell’educazione stradale nelle scuole e campagne di comunicazione mirate a sensibilizzare la popolazione.

L’approccio proposto non si limita alla repressione, ma pone l’accento sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione di tutti gli utenti della strada, promuovendo una cultura della sicurezza e del rispetto reciproco.

L’obiettivo è trasformare il sistema viario romano in un ambiente più sicuro e vivibile, riducendo drasticamente il numero di incidenti e proteggendo la vita dei cittadini.

La ripresa della discussione sulla legge regionale rappresenta un segnale di speranza e un invito all’azione per tutte le istituzioni e la società civile.