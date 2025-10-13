Truffa agli anziani: arrestati a Gaeta

Nel cuore della regione Lazio, un’abile truffa che ha preso di mira una fragile vittima anziana a Gaeta ha portato a un’operazione congiunta che ha portato all’arresto di tre individui.

L’azione, coordinata dalla Procura di Cassino e resa possibile dalle indagini meticolose della Polizia di Stato, ha svelato un sofisticato schema fraudolento che sfruttava la fiducia e la paura per estorcere denaro e beni di valore.

L’inganno si è manifestato attraverso chiamate telefoniche apparentemente provenienti dal comando dei Carabinieri di Gaeta.

I truffatori, con una tecnica ben orchestrata, instillavano il panico nella vittima, paventando gravi conseguenze legali a meno di un immediato risarcimento.

La chiamata, mascherata da comunicazione ufficiale delle forze dell’ordine, ha indotto l’anziana signora a convincersi che la sua sicurezza fosse a rischio.

Il modus operandi era costruito su una narrazione complessa.

La vittima è stata persuasa della presunta scoperta di droga e arresto di cittadini stranieri in un veicolo, con due sospetti in fuga e altri due in custodia cautelare.

Le indagini approfondite hanno rivelato un rete di contatti con un uomo agli arresti domiciliari nella provincia di Benevento, identificato come il promotore e organizzatore del piano, e un pregiudicato napoletano che si è presentato a casa della vittima per ricevere i beni rubati.

Le prove raccolte sono state condivise con la Procura di Cassino, il quale ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due principali responsabili e la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il terzo.

L’operazione congiunta ha dimostrato l’importanza della collaborazione tra diverse forze di polizia e della vigilanza costante per contrastare queste truffe che colpiscono i più vulnerabili.