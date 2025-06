Un Polmone Verde sul Tevere: Inaugurato il Nuovo Parco di Ponte Milvio

Un Nuovo Polmone Verde nel Cuore di Roma: Inaugurato il Parco d’Affaccio tra Ponte Milvio e Ponte FlaminioUn’oasi di biodiversità e storia emerge dalle rive del Tevere, con l’inaugurazione del quarto parco d’affaccio giubilare, un progetto ambizioso che restituisce alla città un frammento di natura selvaggia e un tesoro di memorie antiche. L’evento, celebrato con la presenza delle massime autorità locali – il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’Assessore regionale al Territorio Fabrizio Ghera – segna un passo significativo nella riqualificazione del fiume Tevere, un obiettivo strategico per l’amministrazione capitolina e regionale.L’area, estesa su 6,5 ettari a destra del Tevere, si configura come un vero e proprio corridoio ecologico, un punto di connessione tra l’ambiente fluviale e la città. L’intervento, finanziato con un investimento di circa un milione di fondi giubilari, ha profondamente trasformato un’area precedentemente degradata e inaccessibile, realizzando nuovi percorsi pedonali caratterizzati da passerelle in legno che invitano i visitatori ad immergersi nella bellezza di un bosco igrofilo a fusto alto, attentamente rigenerato e arricchito con nuove specie arboree e tappezzanti.Il parco non è solo un luogo di fruizione naturalistica, ma un vero e proprio museo a cielo aperto. Le tre aree di sosta in legno, disseminate lungo il percorso, offrono angolazioni privilegiate per apprezzare la flora locale. La prima, collocata a ridosso di ponte Flaminio, permette una pausa rilassante sotto l’ombra di pioppi e salici, integrata con una vasca preesistente trasformata in un incantevole giardino acquatico. La seconda, situata nel cuore del parco, si apre su una radura suggestiva, ideale per attività didattiche e di gruppo, con un ecosistema che ospita una ricca avifauna, tra cui cormorani, gallinelle d’acqua e il rapace martin pescatore, testimonianza di un ambiente sano e ben gestito. La terza area conduce alla scoperta di un prezioso reperto storico: l’antico cippo terminale, risalente al 52 a.C., che un tempo delimitava l’alveo del Tevere, un simbolo tangibile della storia millenaria del fiume. La sua valorizzazione si accompagna alla riscoperta di un tratto di muro in tufo e di antichi argini, risalenti al I secolo a.C., restituendo alla luce frammenti di un passato dimenticato. Durante i lavori sono emersi anche un tratto dell’antica Via Flaminia, con il suo caratteristico basolato imperiale, e una pavimentazione in sanpietrini risalente al ‘900, testimonianza delle diverse epoche che hanno plasmato il paesaggio urbano.Il nuovo parco si integra perfettamente con la ciclabile lungo il Tevere e, in parallelo, la Regione ha realizzato un percorso carrabile per garantire l’accesso ai mezzi di soccorso e manutenzione, un elemento cruciale per la sostenibilità dell’intervento.”Questo è un risultato tangibile della collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio, un gesto di restituzione ai cittadini romani,” ha affermato il Sindaco Gualtieri, sottolineando l’impegno a riqualificare l’intero corso del Tevere. L’Assessora Alfonsi ha aggiunto che il parco non è solo un’oasi naturalistica, ma un progetto che mira a valorizzare le potenzialità didattiche e storiche del sito, recuperando importanti testimonianze archeologiche emerse durante i lavori. Il parco di ponte Milvio si pone in continuità con il Lungotevere delle Navi, inaugurato a marzo, e prelude al completamento del parco del Foro Italico, creando un sistema coerente di spazi verdi lungo il fiume.L’amministrazione comunale, con lungimiranza, ha lanciato un bando per la gestione condivisa dei nuovi parchi d’affaccio, promuovendo la collaborazione con le associazioni locali e trasformando questi spazi in veri e propri beni comuni, fruibili e curati dalla comunità. Il futuro del Tevere, e di Roma, si tinge di verde.