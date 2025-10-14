martedì 14 Ottobre 2025
10.3 C
Rome
Roma Cronaca

Uomo cade nella Fossa Traianea: salvato dai soccorsi a Fiumicino

Redazione Roma
Redazione Roma

Nella quiete serale di Fiumicino, dove il Tevere effonde le sue acque placide nel mare, un evento inatteso ha interrotto la routine portuale.

Un uomo, trentenne, si è inaspettatamente ritrovato immerso nelle acque della Fossa Traianea, un antico ramo del fiume, ora canale navigabile artificiale che testimonia l’ingegneria idraulica romana.
L’incidente, verificatosi intorno alle ore 22:00 sulla banchina del molo sud, ha richiesto l’intervento tempestivo della Capitaneria di Porto di Roma, custode della sicurezza marittima.

La Fossa Traianea, con la sua storia millenaria e la complessa struttura del letto fluviale, presenta delle peculiarità che possono rendere difficoltosa la risalita a chiunque ne venga a contatto, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o affaticamento.
Il Battello Bravo 51, unità specializzata nelle operazioni di soccorso in mare, è stato immediatamente mobilitato.
La sua rapidità e l’abilità dell’equipaggio hanno permesso di raggiungere l’uomo in pochi istanti, estraendolo dalle acque con una manovra precisa e professionale.

L’intervento, condotto con competenza e prontezza, ha evitato che la situazione potesse precipitare.
Una volta riportato a bordo e stabilizzato, il malcapitato è stato visitato dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza.

Le cure pre-ospedaliere hanno escluso lesioni gravi, confermando uno stato di salute complessivamente buono.

La decisione di non trasportarlo in ospedale è stata presa in base alla valutazione clinica effettuata.

L’episodio, sebbene fortunatamente risolto con un esito positivo, solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree portuali e sull’importanza di una vigilanza costante.

La Fossa Traianea, con le sue acque profonde e le sue correnti spesso insidiose, rappresenta un potenziale pericolo per chiunque si trovi ad operare o a frequentare la zona.
L’evento sottolinea la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi ambientali e di rafforzare le misure di prevenzione per evitare che simili situazioni si ripetano, preservando la sicurezza e l’incolumità di tutti coloro che lavorano e vivono nel cuore del porto di Fiumicino.

