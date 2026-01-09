Valdez Velazco: omicidio e alias, il sistema fallace.

La richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura di Milano dipinge un quadro inquietante e complesso, delineando la figura di Emilio Gabriel Valdez Velazco, cinquantasette anni, come un individuo pericoloso e incline a condotte criminali reiterate.

L’arresto del peruviano, confessore dell’omicidio volontario di Aurora Livoli, una giovane donna di diciannove anni, e del tentato violentamento di un’altra vittima, rappresenta un punto cruciale in un’indagine che svela un passato gravido di violenza e ostacoli procedurali.

La gravità della situazione emerge dalla dettagliata esposizione della Procura, che sottolinea come l’atto violento di dicembre non sia un evento isolato, ma il culmine di una spirale di comportamenti aggressivi e predatori.

La richiesta di custodia in carcere, motivata dalla necessità di prevenire ulteriori reati, è corroborata da una serie di elementi che testimoniano la pericolosità dell’uomo.

L’indagine ha portato alla luce precedenti condanne per aggressioni sessuali, una contestazione in corso e un altro procedimento penale pendente a Monza, tutti caratterizzati da una brutalità simile.

Questo quadro ricostruisce un modello comportamentale allarmante, suggerendo una profonda problematicità nella gestione della rabbia e nella capacità di rispettare i confini altrui.

Un aspetto particolarmente critico è legato alla difficoltà incontrata dalle autorità nel ricostruire la vera identità dell’uomo e nel collegare i diversi procedimenti penali tra loro.

La presenza di alias e incongruenze nel casellario giudiziale hanno creato un “buco informativo” che ha contribuito a eludere il sistema di controllo e a impedire una risposta giudiziaria più tempestiva.

Si prospetta l’ipotesi che un esame dattiloscopico, opportunamente utilizzato, avrebbe potuto risolvere le ambiguità legate agli alias e colmare le lacune presenti nel casellario giudiziale, evitando così che l’uomo potesse rimanere ai margini della legge.

La vicenda solleva interrogativi significativi sull’efficacia dei controlli e dei meccanismi di identificazione a carico di soggetti con precedenti penali, in particolare di cittadini stranieri con status irregolare.

L’incapacità di collegare le diverse accuse e condanne, nonostante la presenza di elementi convergenti, evidenzia una potenziale falla nel sistema che ha permesso a un individuo pericoloso di agire impunemente per un periodo di tempo prolungato.

La Procura, nella sua richiesta, mira a garantire che questa tragica vicenda non si ripeta, ponendo l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli, migliorare le procedure di identificazione e superare le barriere burocratiche che hanno finora ostacolato l’azione della giustizia.