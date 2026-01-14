Vallese: 10.000 franchi per le famiglie colpite dall’incendio di Crans-Montana.

Il Cantone del Vallese ha mobilitato un immediato sostegno finanziario di dieci mila franchi svizzeri per le famiglie direttamente colpite dalla devastante tragedia del rogo che ha inferito un duro colpo a Crans-Montana.

La decisione, assunta con urgenza dal Consiglio di Stato, mira a fornire un primo, tangibile sollievo a coloro che hanno subito perdite irreparabili.

L’erogazione di questi fondi è rivolta prioritariamente ai familiari delle vittime, coloro che hanno perso i propri cari in questo terribile evento, e a coloro che si trovano attualmente in ospedale, lottando per riprendersi dalle gravi conseguenze dell’incendio.

Si tratta di un gesto concreto di solidarietà e vicinanza in un momento di profondo dolore e smarrimento.

Al fine di garantire la massima trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse destinate ad assistere le famiglie colpite, il Cantone ha deliberato la creazione di una fondazione autonoma e indipendente.

Questa struttura, dotata di una governance specifica e di meccanismi di controllo stringenti, avrà il compito di raccogliere, amministrare e distribuire le donazioni che verranno offerte da privati, enti pubblici e organizzazioni internazionali.

È fondamentale sottolineare che i fondi erogati e quelli raccolti tramite la fondazione non saranno impiegati per coprire le spese di gestione dell’emergenza o per i danni materiali direttamente riconducibili all’incendio, oneri che restano di competenza dello Stato del Vallese e che saranno gestiti attraverso i canali previsti dalla legge.

L’obiettivo primario è fornire un supporto diretto e mirato alle persone che hanno subito un danno umano e psicologico profondo.

La fondazione, una volta operativa, definirà in dettaglio i criteri di accesso ai fondi e le modalità di erogazione, assicurando che l’assistenza sia distribuita in maniera equa e trasparente, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascuna famiglia colpita.

Questo approccio mira a fornire un aiuto concreto non solo per il presente, ma anche per favorire un percorso di ricostruzione e di ripresa nel lungo termine.

Il Cantone del Vallese si impegna a rimanere al fianco delle famiglie colpite, offrendo supporto e assistenza in tutte le fasi del processo di ripresa.