cityfood
cityeventi
giovedì 15 Gennaio 2026
Roma Cronaca

Vallese: 10.000 franchi per le famiglie colpite dall’incendio di Crans-Montana.

Redazione Roma
Redazione Roma

Il Cantone del Vallese ha mobilitato un immediato sostegno finanziario di dieci mila franchi svizzeri per le famiglie direttamente colpite dalla devastante tragedia del rogo che ha inferito un duro colpo a Crans-Montana.

La decisione, assunta con urgenza dal Consiglio di Stato, mira a fornire un primo, tangibile sollievo a coloro che hanno subito perdite irreparabili.

L’erogazione di questi fondi è rivolta prioritariamente ai familiari delle vittime, coloro che hanno perso i propri cari in questo terribile evento, e a coloro che si trovano attualmente in ospedale, lottando per riprendersi dalle gravi conseguenze dell’incendio.
Si tratta di un gesto concreto di solidarietà e vicinanza in un momento di profondo dolore e smarrimento.

Al fine di garantire la massima trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse destinate ad assistere le famiglie colpite, il Cantone ha deliberato la creazione di una fondazione autonoma e indipendente.
Questa struttura, dotata di una governance specifica e di meccanismi di controllo stringenti, avrà il compito di raccogliere, amministrare e distribuire le donazioni che verranno offerte da privati, enti pubblici e organizzazioni internazionali.
È fondamentale sottolineare che i fondi erogati e quelli raccolti tramite la fondazione non saranno impiegati per coprire le spese di gestione dell’emergenza o per i danni materiali direttamente riconducibili all’incendio, oneri che restano di competenza dello Stato del Vallese e che saranno gestiti attraverso i canali previsti dalla legge.
L’obiettivo primario è fornire un supporto diretto e mirato alle persone che hanno subito un danno umano e psicologico profondo.
La fondazione, una volta operativa, definirà in dettaglio i criteri di accesso ai fondi e le modalità di erogazione, assicurando che l’assistenza sia distribuita in maniera equa e trasparente, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascuna famiglia colpita.

Questo approccio mira a fornire un aiuto concreto non solo per il presente, ma anche per favorire un percorso di ricostruzione e di ripresa nel lungo termine.
Il Cantone del Vallese si impegna a rimanere al fianco delle famiglie colpite, offrendo supporto e assistenza in tutte le fasi del processo di ripresa.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap