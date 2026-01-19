Vandalismo al Campo Falasche: atto intimidatorio e ombre del passato.

Nel cuore della notte, un atto di vandalismo deliberato ha colpito il campo sportivo Falasche di Anzio, compromettendo i recenti interventi di riqualificazione e sicurezza.

La violenza, presumibilmente perpetrata con l’impiego di un martello pneumatico, ha distrutto il tramezzo di accesso agli spogliatoi e ha causato danni significativi agli spazi comuni, segnando un gesto di aperta intimidazione.

La notizia è stata ufficialmente diffusa dal sindaco Aurelio Lo Fazio, che ha immediatamente espresso la sua ferma condanna.

“Si tratta di un episodio gravissimo,” ha dichiarato il sindaco, sottolineando la necessità di un’azione decisa e la volontà dell’amministrazione comunale di non cedere alle minacce.

La vicenda assume una valenza particolarmente complessa se considerata nel contesto storico dell’impianto sportivo.

Questo è stato infatti oggetto di un passato scioglimento per infiltrazioni criminali, con la successiva gestione illegale e l’occupazione abusiva che hanno rappresentato un serio pericolo per la comunità.

La decisione di procedere con la riqualificazione e la successiva chiusura degli accessi, in attesa di un bando pubblico e trasparente per la successiva gestione, rappresenta una rottura con pratiche pregresse, caratterizzate da opacità e favoritismi.

Questa scelta, volta a garantire la legalità e a restituire l’impianto alla collettività, ha evidentemente suscitato reazioni di contrasto da parte di soggetti interessati a mantenere le precedenti dinamiche illecite.

Il sindaco ha prontamente sporto denuncia e le forze dell’ordine, Polizia di Stato e Polizia Locale, hanno avviato indagini approfondite per identificare i responsabili e gli eventuali mandanti di questo atto vandalico.

Le insinuazioni sulla presunta inutilità di un assessorato alla sicurezza e legalità si sono rivelate, con questo episodio, una previsione spietata.

“Questo gesto è la dimostrazione lampante che ristabilire le regole genera disappunto a chi ha tracciato il proprio beneficio dalla loro violazione,” ha affermato il sindaco, ribadendo con forza la determinazione dell’amministrazione a perseguire la legalità, costi umani e politici a parte.

La città aspira a un ritorno alla legalità, a una gestione trasparente e responsabile, che restituisca all’impianto sportivo la sua funzione sociale e comunitaria, liberandolo dalle ombre del passato e restituendolo ai cittadini.

L’episodio non segnerà un passo indietro, ma anzi rafforzerà l’impegno dell’amministrazione a proteggere il bene comune e a contrastare ogni forma di illegalità.