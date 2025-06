Venditti a Casal del Marmo: musica e speranza dietro le sbarre

L’eco di una canzone, “Senza Fine”, si ripropone come ponte tra l’angoscia dell’attesa e la speranza di un futuro. L’undici giugno vedrà Antonello Venditti varcare i cancelli del carcere minorile capitolino di Casal del Marmo, un luogo che per molti rappresenta la fine di un percorso, ma che per altri può ancora essere un punto di svolta. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal Sottosegretario Andrea Ostellari, si configura come un gesto simbolico e concreto, un’estensione della fragilità umana oltre le sbarre.Piuttosto che una semplice esibizione musicale, l’incontro con i giovani detenuti che si apprestano ad affrontare gli esami di maturità, rappresenta un’occasione per la riflessione. Un momento in cui la musica, potente linguaggio universale, può dialogare con l’esperienza vissuta, con la responsabilità assunta, con la ricerca di redenzione. L’atto di Venditti, cantautore romano che ha narrato generazioni, si fa portavoce di una visione più ampia: la possibilità di seconde opportunità. Un riconoscimento che, al di là delle scelte compiute, ogni individuo possiede un potenziale inespresso, una scintilla di umanità che merita di essere alimentata. L’esperienza carceraria, per quanto difficile e limitante, non deve annullare la possibilità di crescita personale e di reinserimento sociale.L’iniziativa si erge a monito contro la semplificazione del giudizio, ricordando che dietro ogni storia personale si cela un intreccio complesso di fattori sociali, familiari ed individuali. La musica, in questo contesto, si trasforma in strumento di empatia, in veicolo di comprensione, capace di abbattere le barriere che separano chi si trova all’interno e chi all’esterno del sistema penale. Si tratta di un atto di coraggio, che sfida le convenzioni e invita a guardare oltre la condanna, a riconoscere la dignità intrinseca di ogni persona, anche quando ha commesso errori. Un’occasione per i giovani detenuti di sentirsi visti, ascoltati e, forse, incoraggiati a guardare al futuro con rinnovata speranza. L’undici giugno, a Casal del Marmo, non sarà solo una data, ma un simbolo di resilienza, di umanità e di possibilità.