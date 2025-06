Venditti al Casal del Marmo: Musica, Speranza e Dialogo con i Giovani

Un Ponte di Note e Speranza: Antonello Venditti incontra i Giovani al Casal del MarmoUn’atmosfera carica di emozione e significato ha permeato l’Istituto Penale per Minorenni di Casal del Marmo ieri sera, quando Antonello Venditti ha offerto un concerto straordinario a 39 ragazzi e ragazze detenuti, unitamente a 15 studenti provenienti dai licei classico Virgilio, scientifico Pasteur e dall’istituto alberghiero Domizia Lucilla. L’evento, intitolato simbolicamente “La Notte prima degli esami”, ha rappresentato un raro momento di connessione umana, un varco tra il mondo esterno e la realtà custodita all’interno delle mura dell’istituto.La performance di Venditti, accompagnato al pianoforte, ha spaziato tra i suoi brani più iconici, da “Notte prima degli esami” a “Ci vorrebbe un amico” e “Le cose della vita”, creando un legame profondo con il pubblico giovane. La presenza istituzionale, con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Sottosegretario Andrea Ostellari e il Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità Antonio Sangermano, ha sottolineato l’importanza di iniziative che promuovano la riabilitazione attraverso l’arte e la cultura. La moderazione esperta della giornalista Francesca Fagnani ha guidato l’incontro, facilitando un dialogo aperto e sincero.Il Ministro Nordio ha espresso vivo apprezzamento per Venditti, evidenziando come l’arte rappresenti un potente antidoto alle difficoltà e agli errori che permeano l’esistenza. Il Sottosegretario Ostellari ha rimarcato l’impegno del governo nel trasformare luoghi come l’Ipm in veri centri di riscatto, rieducazione e speranza, sottolineando la necessità di investimenti mirati e occasioni di incontro come quella appena vissuta, che alimentano la riflessione e il confronto.Il Capo Dipartimento Sangermano ha colto l’occasione per offrire un’interpretazione profonda dei testi di Venditti, invitando i giovani detenuti a riflettere sul valore dell’accettazione del dolore e della sofferenza amorosa, contrapponendola all’uso della violenza. “Imparate a piangere per amore,” ha esortato, “perché è un segno di umanità, ma mai usate la violenza, né verbale, né fisica, soprattutto nei confronti delle donne.”Il cuore dell’evento è stato l’interazione diretta tra Venditti e i giovani, con domande spontanee e dirette che hanno svelato curiosità e desideri di comprensione. La domanda “Ti è mai venuto in mente di scrivere una canzone sui detenuti?” ha aperto un’opportunità per Venditti di esprimere una riflessione amara: “L’idea che la società civile ha di un carcere è quella di persone etichettate come ‘carcerati’. La vita interiore, affettiva, sessuale e culturale di un detenuto, in particolare un giovane, è spesso ignorata, vista come irrilevante. Ci si ferma alla superficie.” Ha poi aggiunto, con commozione, che la presenza degli studenti, che trasformano il carcere in un luogo di studio e riabilitazione, rappresenta una fonte di speranza e un invito a guardare al futuro con ottimismo.L’evento “La Notte prima degli esami” si è rivelato ben più di un semplice concerto; è stato un atto di riconoscimento, un ponte di umanità costruito attraverso la musica, un seme di speranza piantato nei cuori dei giovani, un invito a non dimenticare la complessità e la dignità di ogni individuo, anche in un contesto di privazione della libertà. Un monito a coltivare la capacità di ascolto e di comprensione, riconoscendo che dietro ogni numero, dietro ogni etichetta, c’è una storia da ascoltare e un potenziale da coltivare.