Villa Pamphili: Inchiesta su omissioni e possibili responsabilità.

Un’indagine approfondita, avviata su disposizione del Capo della Polizia Vittorio Pisani, è stata formalmente incaricata di vagliare le circostanze e le possibili responsabilità inerenti alle omissioni procedurali che hanno caratterizzato il percorso di una coppia al centro di un tragico caso di cronaca a Villa Pamphili. L’inchiesta, come riportato dal Corriere della Sera, si concentra su tre specifiche occasioni in cui agenti di polizia avrebbero dovuto, ma non hanno provveduto, a identificare l’uomo, ancora avvolto in un mistero di falsa identità, inizialmente presentato come Ford o Kaufman, e la sua compagna, vittima di una violenza che ha poi avuto conseguenze fatali per entrambi, e per la loro figlia minore.La prima circostanza oggetto di scrutinio risale al 20 maggio. In quella data, la coppia era stata notata e fermata in Via Giulia, a seguito del comportamento aggressivo dell’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, che strattonava la donna, con in braccio la piccola, in una situazione di evidente emergenza e potenziale pericolo, configurabile secondo il Codice Rosso. Nonostante la gravità del quadro, l’identificazione non fu eseguita.A distanza di poche ore, sempre nella stessa giornata, una seconda opportunità di controllo e identificazione è sfuggita, sollevando interrogativi sulle modalità operative e sulla vigilanza delle forze dell’ordine.L’ultima e forse più critica omissione è datata 5 giugno. Questo evento rappresenta il punto culminante delle indagini, poiché la mancata identificazione dell’uomo, in quella specifica circostanza, potrebbe aver compromesso la possibilità di prevenire la successiva tragedia che ha visto la morte della bambina e della madre.L’inchiesta non si limita a ricostruire le dinamiche delle tre occasioni critiche, ma mira a esaminare i protocolli di intervento, la formazione del personale e le possibili lacune nella comunicazione tra i vari corpi di polizia coinvolti. Si tratta di un’analisi complessa, che richiede una ricostruzione minuziosa degli eventi e una valutazione rigorosa delle responsabilità, al fine di comprendere le cause di queste omissioni e di adottare misure correttive per evitare che simili tragiche situazioni possano ripetersi in futuro. L’obiettivo primario è quello di accertare se le azioni degli agenti abbiano rispettato le procedure operative standard e, in caso contrario, determinare il grado di negligenza o errore che ha contribuito a questo doloroso epilogo.