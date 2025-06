Villa Pamphili: Nuovi Svolte nel Mistero della Neonata

Il mistero che avvolge la tragica scoperta del 7 giugno scorso a Villa Pamphili, dove è stato rinvenuto il corpo di una neonata, si infittisce con nuove rivelazioni emerse dalle indagini congiunte tra Italia e Malta, culminate nel fermo di Francis Kaufmann in Grecia. Il racconto, inizialmente frammentario, si arricchisce di dettagli inquietanti grazie alla collaborazione con le autorità maltesi e a un contatto inaspettato, stabilito dalla redazione del programma “Chi l’ha visto” attraverso una telespettatrice.Secondo le prime ricostruzioni investigative, la donna trovata nelle vicinanze del corpo della figlia, una giovane di circa trent’anni, si identificherebbe come Anastasia, cittadina russa. Il percorso di Anastasia, come svela la telespettatrice che si dichiara sua madre, l’ha portata a Malta, un’isola strategicamente cruciale nel Mediterraneo, con l’apparente scopo di perfezionare le proprie competenze linguistiche, frequentando corsi di inglese. Questo soggiorno maltese, apparentemente neutrale, si rivela essere il crocevia di un dramma complesso, segnato da un incontro che ha profondamente alterato il destino di Anastasia e, conseguentemente, della sua bambina. La donna, secondo il racconto della madre, ha instaurato una relazione con un individuo identificato come Rexal Ford, una figura ancora da chiarire nel quadro investigativo. La natura e la durata di questa relazione, così come il ruolo di Ford negli eventi che hanno portato alla tragedia, rappresentano ora elementi chiave dell’indagine.Le indagini si concentrano ora sulla ricostruzione del percorso compiuto da Anastasia a Malta, analizzando le sue interazioni sociali, le sue attività e i suoi movimenti. L’ipotesi di un possibile coinvolgimento di Rexal Ford, e la sua presunta connessione con Francis Kaufmann, al momento sotto inchiesta, richiedono un’analisi approfondita per chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte della neonata e al ritrovamento del corpo della madre in circostanze così drammatiche. L’emergenza di nuove testimonianze, in particolare quella della madre di Anastasia, apre scenari inediti e solleva interrogativi cruciali sul contesto sociale e personale che ha preceduto la tragedia. La collaborazione transnazionale tra le autorità italiane e maltesi, unitamente alla costante ricerca di elementi che possano fare luce sulla vicenda, mira a ricostruire la verità dietro questo doloroso evento, restituendo un volto più chiaro alle vittime e cercando risposte alle domande che ancora aleggiano sul mistero di Villa Pamphili.