Villa Pamphilj: Serre storiche rinasciono con un orto idroponico

Villa Pamphilj rinasce: le serre monumentali ospitano un orto idroponico all’avanguardiaUn’antica vocazione agricola si risveglia nel cuore di Roma: le serre monumentali del Casale dei Cedrati, all’interno di Villa Pamphilj, tornano a vivere grazie a un progetto innovativo che fonde storia, sostenibilità e agricoltura del futuro.

L’iniziativa, inaugurata dall’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e dalla delegata di Coopculture Giovanna Barni, rappresenta un punto di svolta nella gestione del patrimonio verde urbano e una vetrina per nuove forme di collaborazione tra istituzioni e comunità.

Le serre, realizzate nella prima metà del XIX secolo come parte di un progetto di coltivazione protetta, sono state riqualificate con un sistema di agricoltura idroponica organica, frutto di oltre un decennio di ricerca congiunta tra la società H4O e il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università ‘La Sapienza’.

Questo metodo, totalmente privo di terreno, utilizza un substrato inerte dove le piante sono sospese e irrigate con una soluzione nutritiva biologica, eliminando l’uso di fertilizzanti chimici e riducendo drasticamente il consumo di acqua ed energia.

Il progetto non solo rispetta l’integrità storica delle serre, ma ne amplifica il valore, trasformandole in un modello di riuso cooperativo di aree verdi urbane.

La resa produttiva, incrementata fino al 20% rispetto alle tecniche tradizionali, e la velocità di crescita, accelerata fino al 30%, garantiscono una produzione costante di verdure freschissime, a chilometro zero, destinate alla caffetteria del Casale e, potenzialmente, a iniziative di solidarietà sociale.

L’impianto è dotato di un sofisticato sistema di monitoraggio remoto, che analizza costantemente parametri vitali dell’acqua, come temperatura, pH, conducibilità e salinità, ottimizzando le condizioni di crescita e prevenendo problematiche legate a malattie del suolo, tipiche delle coltivazioni tradizionali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di valorizzazione del patrimonio storico e naturale di Roma, promuovendo un modello di gestione partecipata e sostenibile.

L’assessora Alfonsi ha sottolineato come questa forma di collaborazione tra amministrazione e associazioni di territorio si riveli uno strumento efficace per la cura e la promozione dei beni comuni.

Giovanna Barni ha aggiunto che il Casale dei Cedrati si conferma un “laboratorio di eccellenza”, un luogo dove bellezza, natura, cultura, welfare e tecnologia si integrano per creare valore per la comunità.

A disposizione dei visitatori è disponibile una mappatura digitale del parco, che offre informazioni storico-artistiche, botaniche, ma anche uno spazio di ascolto e di confronto con i bisogni della comunità, confermando il ruolo del Casale come un vero e proprio hub territoriale.

Questo progetto non è solo un ritorno all’agricoltura, ma una visione di futuro per la città di Roma, un esempio di come il passato e l’innovazione possano convergere per creare un ambiente più vivibile e sostenibile.