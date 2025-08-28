Violenza online: ferite profonde e urgenza di giustizia.

L’emergere di casi come quelli recentemente portati alla luce attraverso piattaforme online come il gruppo Facebook “Mia Moglie” e il forum “Phica.

eu” – segnatamente per la diffusione non consensuale di immagini femminili associate a commenti di natura offensiva e umiliante – costituisce una profonda ferita alla nostra società e una chiara manifestazione di violenza di genere.

Esprimo la mia più ferma condanna e offro il mio pieno sostegno alle donne che hanno subito tali abusi, vittime di una profonda mancanza di rispetto e di una cultura tossica che permea ancora troppe nicchie del web.

La chiusura del forum “Phica.

eu” rappresenta un passo significativo, un segnale di allarme che deve risuonare forte nel panorama digitale e nella coscienza collettiva.

Non si tratta di una soluzione definitiva, bensì di una tappa cruciale in un percorso ancora lungo e complesso, volto a promuovere una cultura del rispetto, della responsabilità e dell’empatia.

Questo percorso implica un ripensamento radicale dei nostri comportamenti online, una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni e un impegno concreto per contrastare ogni forma di violenza di genere.

È imperativo che le indagini della Polizia Postale si concentrino sull’identificazione e la punizione dei responsabili di questi atti deplorevoli, garantendo che le denunce presentate ricevano il seguito necessario e che vengano adottate misure dissuasive efficaci per prevenire il ripetersi di tali abusi.

La giustizia non può essere solo una reazione, ma anche una deterrenza.

La protezione della dignità e della reputazione delle donne non è una questione di genere, ma un imperativo etico e un fondamento della nostra convivenza civile.

Il corpo femminile non è un oggetto di consumo o di derisione, ma un’espressione di vita che merita tutela e rispetto in ogni sua forma.

Dobbiamo lavorare incessantemente per smantellare le strutture di potere che consentono e perpetuano queste violenze, promuovendo un’educazione alla parità di genere fin dalla più tenera età e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla gravità di tali comportamenti.

La responsabilità è di tutti: istituzioni, media, famiglie e singoli individui.

Solo attraverso un impegno congiunto e costante potremo costruire una società più giusta, equa e rispettosa di tutte le persone.