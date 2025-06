Violenza su ambulanza: aggressione choc sulla Pontina

Domenica sera, lungo la trafficata litoranea pontina di Terracina, un episodio di inaudita violenza ha interrotto il consueto flusso del traffico serale, esacerbato dall’afflusso di villeggianti. Un automobilista, in un impeto di rabbia e irresponsabilità, ha bloccato un’ambulanza del 118, che si stava precipitando per soccorrere un bambino di tre anni in preda a una grave crisi convulsiva. L’atto, di per sé grave, non si è fermato ad un semplice ostacolo; l’automobilista ha deliberatamente inseguito il mezzo di soccorso, culminando in un’aggressione fisica diretta ad uno dei suoi occupanti.L’aggressore, un uomo trentenne residente a Latina, ha inizialmente impedito la progressione dell’ambulanza, costringendo l’autista a manovre rischiose per evitare una collisione. Uscito dall’abitacolo in uno stato emotivo evidentemente alterato, ha frantumato lo specchietto retrovisore con un violento colpo. Il medico del 118, il Dott. Vincenzo Di Girolamo, è intervenuto per tentare di placare l’aggressore, spiegandogli l’urgenza della situazione e l’importanza di garantire un passaggio sicuro al mezzo di soccorso diretto a salvare la vita di un infante. La reazione è stata brutale: l’aggressore ha inferto un pugno al volto del medico, facendolo rovinare al suolo. In seguito, ha esibito un senso di sfida e superiorità, dichiarando apertamente il suo status di pregiudicato e la sua presunta invulnerabilità.Il personale del 118, pur scosso dall’accaduto, ha prontamente sottolineato di stare bene, evidenziando però il profondo trauma emotivo subito. Il dispiacere derivante dalla totale mancanza di rispetto e apprezzamento verso chi dedica la propria professionalità al soccorso di vite umane rappresenta la ferita più dolorosa.L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione in tutta la comunità medica e politica. Mario Balzanelli, presidente nazionale del SIS118, ha definito l’accaduto un “assurdo nell’assurdo”, esprimendo la necessità di un arresto immediato dell’aggressore in ottemperanza alle normative vigenti. Ha inoltre lanciato un appello urgente per tutelare il personale sanitario, minacciando una continua escalation di violenze se non vengano adottate misure drastiche. La solidarietà al collega aggredito è stata espressa con forza e determinazione.La Presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, e Sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha condannato l’atto come “vile e ingiustificabile”, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto verso coloro che sono al servizio della collettività. L’evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare le protezioni legali per il personale sanitario e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di riconoscere e valorizzare il loro ruolo essenziale nel sistema di soccorso. La vicenda pone l’accento su una profonda crisi di valori e sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità civica.