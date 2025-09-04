Viterbo, arrestati con armi: elogio alla cooperazione delle forze dell’ordine

L’intervento del Sottosegretario Emanuele Prisco sottolinea l’importanza cruciale dell’azione congiunta delle forze dell’ordine durante la recente vicenda verificatasi a Viterbo, in concomitanza con la solenne celebrazione della Macchina di Santa Rosa.

L’arresto di due individui, di cittadinanza turca, sorpresi in possesso di armi durante un evento di tale significato culturale e religioso, rappresenta un momento di elevata tensione, ma al contempo un’occasione per ribadire l’impegno incessante e la competenza delle istituzioni nella tutela dell’ordine pubblico.

L’operazione, elogiata dal Sottosegretario insieme al Ministro Piantedosi, Prefetto e Questore, non si configura come un mero successo operativo, ma come la concretizzazione di un sistema di prevenzione e risposta integrato, capace di intercettare potenziali minacce in un contesto particolarmente delicato.

La Macchina di Santa Rosa, espressione radicata nell’identità viterbese e nel tessuto sociale della comunità, simboleggia valori di fede, tradizione e aggregazione, rendendo la sua protezione un dovere imprescindibile.

Questo episodio, seppur gravissimo, mette in luce la necessità di una vigilanza costante e di una cooperazione sinergica tra i vari corpi di polizia e le autorità governative.

La professionalità dimostrata dai nostri agenti, unita alla loro capacità di agire con prontezza e precisione, costituisce un baluardo essenziale per la salvaguardia della sicurezza e della serenità che devono contraddistinguere i momenti di festa e di celebrazione popolare.

L’intervento del Sottosegretario Prisco non si limita a un’espressione di plauso, ma si configura come un monito alla necessità di rafforzare ulteriormente le risorse e le competenze dedicate alla sicurezza, in un’epoca segnata da sfide globali e da dinamiche complesse.

È un riconoscimento, altresì, dell’importanza di valorizzare il capitale umano delle nostre forze dell’ordine, pilastro fondamentale per la salvaguardia dei principi democratici e per la garanzia di un futuro pacifico e prospero per tutti.

L’azione preventiva, in definitiva, si rivela la chiave per contrastare ogni forma di illegalità e per preservare l’integrità del nostro tessuto sociale.