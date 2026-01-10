Viterbo incanta: la Calza della Befana più lunga del mondo!

Un’esplosione di colori, profumi di zucchero filato e un’atmosfera di pura allegria hanno invaso oggi il centro storico di Viterbo, con il ritorno, seppur in ritardo a causa delle recenti avversità meteorologiche, della straordinaria “Calza della Befana più Lunga del Mondo”.

Un evento che, divenuto simbolo dell’identità cittadina, continua a incantare generazioni di viterbesi e non.La serpentina di stoffa, un’opera d’ingegno che si estende per ben 52 metri, ha preso il via da Porta Romana, snodandosi tra le vie del centro storico, un fiume umano di bambini e famiglie desiderose di celebrare l’Epifania con un tocco di originalità e coinvolgimento.

Un corteo suggestivo, sorretto dall’impegno di cento Befane, ognuna con il proprio spirito giocoso e accogliente, e quindici Fiat 500 d’epoca, testimoni di un’epoca passata che si fonde con la vivacità del presente.

L’evento, nato 24 anni fa nel quartiere Pilastro, ha saputo mantenere intatta la sua anima popolare, arricchendosi di elementi che ne sottolineano l’importanza sociale e culturale.

Le Befane, con i loro abiti colorati e i cappelli a punta, hanno distribuito dolciumi ai più piccoli, creando momenti di gioia e di condivisione.

A onorare la manifestazione con la loro presenza, figure istituzionali di spicco come la sindaca Chiara Frontini, la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, e le consigliere Alessandra Troncarelli e Alessandra Croci, a testimonianza dell’importanza che l’evento riveste a livello locale e sovranazionale.

Tuttavia, la “Calza della Befana più Lunga del Mondo” non è solo spettacolo e divertimento.

Dietro la magia del corteo si cela un profondo impegno sociale.

L’iniziativa si concretizza nella vendita di calze piene di dolci, gentilmente donate da una rinomata catena di supermercati.

Il ricavato di questa iniziativa benefica sarà interamente devoluto all’associazione Sorrisi che nuotano Eta Beta, un’organizzazione che si dedica al supporto di ragazzi con disabilità, offrendo loro opportunità di crescita e di inclusione sociale attraverso attività ludiche e sportive.

Un gesto concreto che dimostra come la tradizione popolare possa essere veicolo di solidarietà e di sostegno verso chi ha più bisogno, rendendo l’evento un esempio virtuoso di come festività e impegno sociale possano coesistere armoniosamente, arricchendo il tessuto della comunità viterbese.