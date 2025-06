Viterbo, Ordinanza di Non Potabilità: Emergenza e Richieste di Chiarimenti

L’emergenza idrica che affligge Viterbo precipita in una nuova fase critica: l’ordinanza di non potabilità, disposta dal Sindaco Chiara Frontini, rappresenta una risposta urgente a un quadro allarmante. Le analisi dell’ARPA Lazio, corroborate dalla comunicazione ufficiale dell’ASL ricevuta in mattinata, hanno rivelato concentrazioni di Enterococchi superiori ai limiti di sicurezza nell’acqua distribuita a specifiche aree della città, in particolare quelle alimentate dal serbatoio di Settecannelle.Questa decisione, seppur temporanea, è dettata dalla necessità imprescindibile di salvaguardare la salute pubblica, priorità assoluta in situazioni di rischio sanitario. L’ordinanza, con la sua immediatezza, testimonia la responsabilità dell’amministrazione comunale nell’affrontare un problema che si presenta con una frequenza preoccupante, minando la fiducia dei cittadini nel servizio idrico.Ma l’episodio non si risolve con la semplice ordinanza. Il Sindaco Frontini ha attivato una procedura formale di richiesta di chiarimenti, indirizzando una comunicazione al Presidente della Provincia, Alessandro Romoli. L’obiettivo è quello di convocare urgentemente una riunione presso la consulta dell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale), coinvolgendo ASL di Viterbo e l’azienda Talete, gestore del servizio idrico. La convocazione non è una semplice formalità. Il fulcro della questione risiede nella necessità di un’indagine approfondita sulle cause di questi ripetuti eventi di non potabilità. Non è sufficiente identificare la presenza di Enterococchi; è imperativo comprendere le origini di questa contaminazione, valutando fattori come l’integrità delle infrastrutture idriche, l’efficacia dei sistemi di disinfezione e le possibili fonti di inquinamento a monte del serbatoio.Parallelamente, la richiesta di chiarimenti riguarda la trasparenza e l’efficienza nella trasmissione dei dati relativi alle analisi periodiche dell’acqua. Il Sindaco Frontini ha precedentemente sollevato dubbi sulla tempestività e l’accuratezza delle comunicazioni, sottolineando come la ritardata ricezione delle informazioni comprometta la capacità dell’amministrazione comunale di adottare misure preventive e correttive in tempi utili. Un flusso di dati affidabile e puntuale è essenziale per garantire una gestione proattiva del servizio idrico e tutelare la salute della popolazione.L’episodio di Viterbo solleva questioni più ampie sulla governance del servizio idrico, sulla necessità di rafforzare i controlli e di migliorare la comunicazione tra i diversi attori coinvolti (enti locali, ASL, gestori del servizio). La fiducia dei cittadini è un bene prezioso, e la sua erosione può avere conseguenze negative sulla percezione della qualità della vita e sulla collaborazione tra amministrazione e comunità. L’indagine avviata rappresenta un’opportunità per ripensare il sistema e per costruire un futuro in cui l’acqua potabile sia un diritto garantito per tutti.