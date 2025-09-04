Viterbo, Santa Rosa: Indagine Antiterrorismo Interrompe la Processione

Un’ombra di apprensione ha gravato sulla tradizionale processione di Santa Rosa a Viterbo, interrotta da un’indagine antiterrorismo in corso.

Le forze dell’ordine, composte da agenti della squadra mobile e della digos della questura viterbese, hanno eseguito un arresto che ha portato all’identificazione e alla cattura di cinque cittadini turchi.

Gli uomini, precedentemente ospiti in una struttura ricettiva a Montefiascone, sono stati individuati grazie a un elemento chiave: un documento d’identità riutilizzato.

Questo documento aveva già collegato i cinque individui a due sospetti arrestati il giorno precedente in un altro BeB a Viterbo.

La gravità della situazione è stata acuita dal ritrovamento in possesso dei primi due arrestati di armi da fuoco di notevole potenza: una pistola semiautomatica e una mitraglietta d’assalto, entrambe pronte all’uso, suggerendo un pericolo imminente e pianificato.

L’ipotesi che si stesse preparando un atto terroristico durante la sacra processione, evento di grande significato religioso e culturale per la città, ha immediatamente innalzato il livello di allerta e ha attivato protocolli di sicurezza rafforzati.

Le autorità hanno immediatamente disposto una perquisizione approfondita dell’alloggio a Montefiascone, con l’obiettivo di recuperare qualsiasi elemento utile alle indagini, quali piani, comunicazioni, o altri strumenti che potessero far luce sulle intenzioni dei sospettati e sui possibili complici coinvolti.

L’indagine, tuttora in corso, si concentra ora sull’analisi meticolosa del materiale sequestrato e sull’interrogatorio degli arrestati, al fine di ricostruire le dinamiche che hanno portato all’organizzazione di questo potenziale attacco e di accertare se il gruppo facesse parte di una rete più ampia.

La comunità viterbese, pur provata da questo evento inatteso, attende con ansia ulteriori sviluppi, confidando nelle capacità delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio e svelare la verità dietro questa inquietante vicenda.