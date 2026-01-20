cityfood
mercoledì 21 Gennaio 2026
Roma Cultura

Addio Valentino Garavani: Un’Eredità di Stile e Bellezza.

Redazione Roma
La scomparsa di Valentino Garavani lascia un vuoto incolmabile, un silenzio che amplifica l’eco di una vita dedicata all’arte del creare bellezza.
La Maison, profondamente commossa, rende omaggio a un uomo che ha incarnato l’eccellenza sartoriale, elevandola a espressione di un’eleganza senza tempo.
Il suo nome non è soltanto un marchio, ma un’eredità, un lessico di raffinatezza che trascende le mode effimere e si radica nella storia del gusto.

Valentino Garavani non ha semplicemente disegnato abiti; ha tessuto trame di emozioni, interpretato sogni, dato forma a desideri.
Ha saputo cogliere l’essenza della femminilità, esaltandola con linee armoniose, tessuti preziosi e una maestria tecnica ineguagliabile.
La sua visione, un connubio perfetto tra tradizione artigianale italiana e una sensibilità internazionale, ha definito un’epoca, influenzando generazioni di stilisti e ispirando donne di tutto il mondo.
Oltre il genio creativo, si ricorda un uomo dal carattere forte, animato da un profondo senso del dovere e da una passione inestinguibile per il suo mestiere.

La sua dedizione al dettaglio, la ricerca incessante della perfezione e la capacità di creare un team affiatato e leale, hanno contribuito a costruire una Maison solida e duratura.

La Maison Valentino si stringe con affetto ai suoi cari, condividendo il loro dolore e impegnandosi a preservare e arricchire il patrimonio inestimabile che Valentino Garavani ha lasciato.
Si tratta di un patrimonio non solo fatto di capi iconici e collezioni memorabili, ma anche di valori come l’onestà intellettuale, l’etica del lavoro e la ricerca costante dell’eccellenza.
Guidati dal suo spirito pionieristico e dalla sua inarrestabile ricerca della bellezza, la Maison continuerà a coltivare la sua visione, a innovare nel rispetto della tradizione e a perpetuare l’eredità di un uomo che ha reso l’Italia sinonimo di stile e raffinatezza nel mondo.
Il suo contributo alla cultura italiana e internazionale è incommensurabile, un faro che illuminerà per sempre il cammino di chi avrà l’onore di continuare la sua straordinaria storia.
Grazie, Valentino.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

