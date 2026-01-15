Alessandra Drusian, Jalisse: l’intervento all’anca e un nuovo inizio

Dopo anni di resilienza e una determinazione silenziosa, Alessandra Drusian, voce iconica dei Jalisse, ha scelto di ascoltare il linguaggio del proprio corpo e di dedicarsi alla cura della sua salute.

Un percorso che l’ha portata, con un atto di coraggio e lungimiranza, a sottoporsi a una protesi d’anca, un intervento chirurgico che segna la conclusione di un capitolo costellato di tentativi conservativi.

Per cinque anni, Alessandra ha navigato le acque dell’infiltrazioni, delle terapie fisiche e della gestione farmacologica del dolore, sperando di poter evitare l’intervento.

Un impegno notevole, testimonianza della sua volontà di preservare la mobilità e la qualità della vita, ma che si è rivelato insufficiente di fronte alla progressiva erosione della sua condizione.

La decisione di operarsi non è stata una rinuncia, bensì un atto di auto-cura, un investimento nel futuro.

Un momento delicato, immortalato in un toccante video realizzato dal marito e compagno artistico, Fabio Ricci, che accompagna un messaggio di profonda gratitudine rivolto al team medico, composto da chirurghi e anestesisti, per la loro professionalità e dedizione.

Il ritorno a casa, accolta dall’affetto della famiglia, rappresenta una fase di riabilitazione fisica ed emotiva.

“La medicina più efficace,” afferma Alessandra con un sorriso, sottolineando l’importanza del sostegno affettivo come elemento imprescindibile per il recupero.

L’esperienza, pur intensa e a tratti impegnativa, viene descritta con una leggerezza che testimonia la sua forza interiore e il suo approccio positivo alla vita, anche quando si affrontano sfide di questa portata.

L’aneddoto riguardante gli oppioidi, espresso con un tocco di ironia, alleggerisce il racconto di un momento delicato, rivelando la capacità di trovare un lato positivo anche nelle circostanze più complesse.

Questo gesto di trasparenza, unito alla condivisione del video, sottolinea la volontà di costruire un rapporto autentico con i suoi fan, offrendo uno sguardo intimo e umano dietro le quinte della sua vita.

La ripresa del percorso artistico, con la ritrovata energia e vitalità, è ora una priorità, un nuovo inizio che la vedrà tornare a incantare il pubblico con la sua voce e la sua inconfondibile presenza scenica.