Alice nella Città: Cinema, Impegno e Omaggio a De Niro

Alice nella Città: Un Mosaico di Narrazioni e Impegni Sociali per il Festival del Cinema GiovaneLa ventitreesima edizione di Alice nella Città si configura come un vibrante crocevia di voci emergenti, maestri indiscussi e riflessioni urgenti, intrecciandosi con la Festa del Cinema di Roma dal 15 al 26 ottobre, con un’estensione a novembre grazie all’innovativo format “Fuori Sala” e culminando con l’omaggio a Robert De Niro, che riceverà la prestigiosa Lupa Capitolina.

Il festival si presenta come un laboratorio culturale, attento non solo all’innovazione cinematografica, ma anche agli impegni sociali, come testimonia il progetto Womenlands, che celebra l’eccellenza femminile italiana e internazionale, premiando figure come Carla Simon e l’attivista palestinese Reem Al-Hajajreh, fondatrice di Women of the Sun, al contempo sottolineando il supporto alla Flotilla.

Il programma offre un caleidoscopio di esperienze cinematografiche.

L’apertura fuori concorso è affidata a *Good Boy*, un thriller horror che, in una prospettiva inusuale, adotta lo sguardo di un golden retriever.

L’attenzione del pubblico è particolarmente focalizzata su *Anemone*, opera prima di Ronan Day-Lewis, un debutto che vede il ritorno sul grande schermo del padre, Daniel Day-Lewis, dopo anni di ritiro; entrambi saranno protagonisti di una masterclass, un’occasione imperdibile per gli appassionati.

Il film, definito “straordinario, visionario e iperrealista”, affronta con sensibilità il complesso rapporto padre-figlio, esplorando anche le cicatrici invisibili lasciate dai conflitti.

La mancanza di film italiani in concorso internazionale rivela una riflessione più ampia sulla difficoltà di rappresentare autenticamente l’infanzia e l’adolescenza nel cinema contemporaneo.

Panorama Italia offre un’ampia vetrina per il cinema italiano, con un premio del pubblico che celebra la diversità di stili e tematiche.

Si spazia dal mondo iperconnesso rappresentato in *Squali* con la presenza di James Franco, alla commedia *Due cuori e due capanne*, che con leggerezza affronta le dinamiche di genere attraverso i personaggi interpretati da Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo.

Tra le proiezioni speciali, *Domani interrogo*, tratto dal romanzo di Gaja Cenciarelli, offre uno sguardo commovente sulla sfida educativa incarnata da una professoressa (Anna Ferzetti) in un liceo difficile.

Il festival dedica ampio spazio alle rappresentazioni della scuola e dell’insegnamento, con serie come *La Preside*, un ritratto di una dirigente scolastica diventata simbolo di cambiamento, e *Il professore 3*, che promuove un incontro col pubblico.

Non mancano titoli come *The Choral*, con Ralph Fiennes, che utilizza un coro di ragazzi come metafora di resistenza, e il restauro de *La scuola* di Daniele Luchetti, per celebrare il suo trentesimo anniversario.

L’offerta si arricchisce con proiezioni speciali per i più piccoli, come *Bluey al cinema* e il restauro di *Pippi Goes on Board*, opere che ripropongono l’energia e la ribellione di personaggi iconici della letteratura per l’infanzia.

Alice nella Città, dopo un periodo di evoluzione, ritorna alla sua identità di festival autonomo e parallelo, rafforzando il legame con la Festa del Cinema di Roma, sancito da un accordo triennale.

Questa partnership strategica consolida il ruolo del festival come piattaforma di scoperta e sperimentazione, capace di intercettare le nuove tendenze del cinema e di promuovere un dialogo costruttivo tra professionisti e pubblico.