Alice nella Città: Pace, Donne e un Ponte tra Israele e Palestina.

Il festival Alice nella Città, evento culturale di rilievo che si terrà a Roma dal 15 al 26 ottobre in concomitanza con la Festa del Cinema, si fa portavoce di profonda preoccupazione e supporto nei confronti della flotilla attualmente coinvolta in una delicata situazione.

Fabia Bettini, co-direttrice del festival insieme a Gianluca Giannelli, sottolinea l’attenzione che l’intera comunità del festival rivolge agli eventi in corso, esprimendo la speranza di una rapida e positiva risoluzione.

L’edizione 2025 del festival si prefigge di dedicare uno spazio significativo alla riflessione e al dialogo, in un contesto globale segnato da profonde disuguaglianze e conflitti.

Un atto concreto di questo impegno sarà il conferimento del Womenlands Excellence Award alla candidata al Premio Nobel per la Pace, Reem Al-Hajajreh.

La sua figura, riconosciuta da Time tra le 50 donne più influenti al mondo, incarna un esempio di resilienza e impegno per la pace.

Al-Hajajreh, fondatrice del gruppo Women of the Sun e vincitrice del Premio del Consiglio d’Europa per l’emancipazione femminile 2025, ha creato un’associazione unica: un ponte tra madri e figli palestinesi e israeliani.

Questa iniziativa, che sfida le divisioni e le ferite della guerra, promuove il dialogo e la comprensione reciproca attraverso la condivisione di esperienze e la ricerca di un futuro comune.

La sua presenza a Roma sarà l’occasione per un incontro di particolare significato, un momento di ascolto e ispirazione per tutti.

L’iniziativa di Alice nella Città non si limita alla celebrazione di una figura esemplare, ma si configura come un impegno a promuovere attivamente la pace e l’emancipazione femminile, valori fondanti del festival e imprescindibili per la costruzione di un mondo più giusto e inclusivo.

La vicenda della flotilla e il percorso di Reem Al-Hajajreh rappresentano un monito e un’opportunità per rinnovare la nostra attenzione verso chi lavora instancabilmente per un futuro di speranza e riconciliazione.