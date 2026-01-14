Anastasia al Brancaccio: un musical tra memoria e speranza

Nel cuore di un’epoca di sconvolgimenti e trasformazioni epocali, il Teatro Brancaccio riaccende i riflettori su “Anastasia”, il celebre musical firmato da Terrence McNally, con le evocative musiche di Stephen Flaherty e i testi poetici di Lynn Ahrens.

La traduzione e l’adattamento del libretto, magistralmente curati da Franco Travaglio, restituiscono al pubblico italiano una narrazione universale, intrisa di romanticismo, mistero e speranza.

Lungi dall’essere una mera riproposizione di una storia già nota, il musical si eleva a riflessione sul potere della memoria, sull’identità perduta e ritrovata, e sulla capacità dell’amore di germogliare anche tra le macerie di un impero crollato.

La leggenda, nata dal cinema con l’iconica interpretazione di Ingrid Bergman e sublimata dall’animazione Disney, si trasforma in un’esperienza teatrale coinvolgente, capace di commuovere e trasportare in un’atmosfera carica di suggestioni.

La trama, ambientata sullo sfondo drammatico della Rivoluzione Russa e della dissoluzione del regime zarista, segue le vicende di una giovane donna, inizialmente priva di memoria e del proprio passato.

Sulla sua strada appare Anya, un’immagine fragile ma animata da una determinazione silenziosa, desiderosa di sfuggire alla monotonia dell’orfanotrofio e di abbracciare l’ignoto.

Il viaggio verso la scintillante Parigi si configura come una metafora del percorso interiore, un cammino costellato di incontri inattesi, inganni abilmente orchestrati e speranze che si accendono come fiammelle nel buio.

Accanto alla figura enigmatica di Anya, troviamo Dimitri, un giovane aristocratico in cerca di una sposa, e Vlad, un abile truffatore che tenta di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

Le loro interazioni, intrecciate con la presenza di Lily, una ballerina dalla grazia innata, e dell’imperatrice Maria, custode di un’eredità dolorosa, creano un tessuto narrativo ricco di sfumature e ambiguità.

Il musical non si limita a raccontare una storia d’amore; indaga le conseguenze della violenza politica, l’importanza della famiglia – sia quella di sangue che quella eletta – e la forza della resilienza umana di fronte alle avversità.

Le canzoni originali, interpretate dal vivo da un cast di talentuosi artisti – Sofia Caselli nel ruolo di Anastasia, Cristian Catto nel ruolo di Dimitri, Brian Boccuni nel ruolo di Gleb, Nico di Crescenzo nel ruolo di Vlad, Stefania Fratepietro nel ruolo di Lily e Carla Schneck nel ruolo dell’imperatrice Maria – amplificano le emozioni, dando voce alle speranze, ai rimpianti e ai sogni dei personaggi.

La regia e le scenografie di Federico Bellone contribuiscono a creare un’esperienza visiva e sonora indimenticabile, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia e la memoria.

“Anastasia” è, in definitiva, un inno alla possibilità di reinventarsi, di credere nel futuro e di trovare la propria identità anche quando tutto sembra perduto.