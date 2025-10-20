Anna Magnani: la musica svela un’anima nascosta

La musica come chiave per svelare l’anima di Anna Magnani: questa la sfida che ha animato il compositore Paolo Daniele, affiancato da Giovanni Nuti, nella creazione della colonna sonora del primo lungometraggio da regista di Monica Guerritore, “Anna”.

Un’opera che, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ambisce a restituire un ritratto intimo e profondo dell’iconica attrice romana, andando oltre la mera celebrazione della sua carriera.

Paolo Daniele, musicista pugliese con un curriculum che spazia dalla collaborazione con artisti come Caparezza e Silvia Mezzanotte, a composizioni per il teatro con figure di spicco come Massimo Dapporto e Anna Bonaiuto, ha coltivato con Monica Guerritore un sodalizio artistico particolarmente intenso, sigillato da sei colonne sonore teatrali.

Un rapporto che si nutre di una profonda sintonia e di una visione condivisa dell’arte.

L’innesco del progetto risale a una conversazione inattesa: “Monica mi ha contattato, ritrovando tra i brani che le avevo inviato in passato, un pezzo dimenticato che desiderava inserire nel suo film,” racconta Daniele.

Da lì, la macchina creativa si è messa in moto, guidata dalla precisa volontà del regista.

“Non dobbiamo raccontare Anna Magnani attrice, ma Anna Magnani donna,” ha esplicitamente richiesto Guerritore, delineando un percorso artistico focalizzato sul travaglio interiore dell’attrice, sulla sua vulnerabilità e sul suo successivo isolamento professionale dopo il trionfo dell’Oscar.

Un ritratto che esplora la complessità di una figura pubblica spesso ridotta a stereotipi e a immagini patinate.

Un brano “recuperato” dal repertorio preesistente è diventato il cuore pulsante del film, la sua sigla d’apertura.

Daniele, con ispirazione, ha affidato a Lisa Angelillo l’interpretazione vocale, invitandola a evocare la voce roca e intensa di Nannarella, l’alter ego teatrale di Magnani, simbolo di autenticità e di passione popolare.

La composizione degli altri brani si è sviluppata in parallelo con le riprese, una scelta che riflette l’approccio emotivo e istintivo di Guerritore.

“Monica non voleva una colonna sonora descrittiva, ma evocativa,” spiega Daniele.

“Non voleva che raccontassi le immagini, ma l’emozione che esse suscitano.

Voleva che guardassi oltre la superficie, che sondassi le profondità dell’animo umano.

” Un compito arduo, che ha richiesto una profonda empatia e una sensibilità artistica raffinata.

La ricerca di questa dimensione emotiva profonda rappresenta il cuore del metodo di Guerritore, un approccio che valorizza l’istinto e la sincerità.

“Per questo mi piace lavorare con lei,” conclude Daniele, sottolineando la forza di una collaborazione artistica che trascende la tecnica e si apre alla potenza del sentimento, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica intensa e indimenticabile.

Un omaggio ad Anna Magnani che va oltre la celebrazione, per immergersi nell’essenza di una donna complessa e straordinaria.