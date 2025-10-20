Anna Magnani: un’Oscar, un film, un’anima da scoprire.

La notte del 21 marzo 1956, un’eco di gioia popolare risuonò tra le strade di Roma, mentre Anna Magnani, figura indomita e icona di un’Italia ferita e pulsante, riceveva l’Oscar come Migliore Attrice per *La Rosa Tatuata*.

Un trionfo che la restituì al suo popolo, ai vicoli e alle piazze che l’avevano vista crescere, alle gatte randagie e alle vite semplici che incarna con una veridicità disarmante.

Accanto a lei, una giovane e promettente presenza, Carol Levi, il cui sguardo acuto e intuito precoce segneranno l’inizio di una collaborazione professionale che ne definirà il futuro.

Da questa notte densa di significato nasce *Anna*, un audace progetto cinematografico firmato Monica Guerritore, che ne è anche autrice della sceneggiatura e interprete.

Tommaso Ragno assume le fattezze di Roberto Rossellini, e Lucia Mascino incarna la figura cruciale di Carol Levi, restituendo al pubblico una nuova prospettiva sulla complessa figura della Magnani.

Il film, con una struttura che evoca la potenza del teatro, ha incantato il pubblico alla Festa del Cinema di Roma e approda nelle sale il 6 novembre grazie a Notorious Pictures.

*Anna* non è una biografia convenzionale, ma un’immersione intima e coraggiosa nel cuore dell’attrice, una donna tormentata da passioni incontenibili e da una generosità smisurata.

L’azione si sviluppa prevalentemente all’interno delle mura della casa di “Nannarella”, ma si estende fino agli studi di Cinecittà, luogo di lavoro e di sogni infranti, e si immerge nel dolore lacerante per la malattia del figlio e per la dolorosa fine del rapporto con Roberto Rossellini, una ferita mai completamente rimarginata.

“Pensiamo di possedere la verità su di lei, di conoscerne ogni sfumatura, soprattutto per quanto riguarda la sua carriera,” spiega Monica Guerritore, “ma spesso ci si ferma alla superficie, ai ruoli iconici che popolano il nostro immaginario.

Non ci si addentra nella vita interiore, nel fiume sotterraneo di emozioni che l’ha alimentata.

“Guerritore descrive il suo approccio come quello di un palombaro, che si immerge nelle profondità dell’animo magnaniano per decifrare il significato celato in quello sguardo unico, capace di esprimere al contempo forza e fragilità, rabbia e compassione.

*Anna* non è solo un film, ma un tentativo di restituire all’attrice una dimensione umana, di svelare le contraddizioni che l’hanno resa un’icona senza tempo.

Un atto di coraggio per affrontare la complessità di un’anima grande, troppo spesso ridotta a cliché.