Antonello Falqui: Le mille luci, un viaggio nella TV d’oro.

Antonello Falqui, un nome imprescindibile nella storia della televisione italiana, si rivela attraverso “Le mille luci”, un documentario diretto da Fabrizio Corallo che celebra il centenario della sua nascita.

La trasmissione, in onda su Rai 3 il 7 novembre, è più di una biografia: è un viaggio nell’epoca d’oro del varietà televisivo, un’era definita da una ricerca di perfezione, un’estetica minimalista e un’audace sperimentazione formale che oggi ci appaiono rivoluzionarie.

Corallo, con sapiente maestria, ricostruisce il percorso di un uomo che ha plasmato l’immaginario collettivo di un’intera generazione.

Falqui, figlio del critico letterario Enrico Falqui, emerge non solo come regista, ma come architetto di emozioni, capace di orchestrare numeri, luci, musiche e attori in un insieme armonioso e inatteso.

Il documentario non si limita a ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera, ma ne esplora le radici culturali e intellettuali, delineando la figura di un artista profondamente legato alla sua epoca, pur anticipandone le tendenze.

“Le mille luci” dipinge un affresco vivido dell’Italia del dopoguerra, un periodo di ricostruzione e di speranze, in cui la televisione emerge come nuovo medium di aggregazione sociale e di diffusione della cultura.

Falqui, con programmi come “Studio Uno”, “Canzonissima” e soprattutto “Il Musichiere”, un’autentica pietra miliare della televisione, crea un universo fatto di eleganza, ritmo e qualità, elevando il varietà a vera e propria forma d’arte.

Il documentario rivela come queste trasmissioni, oggi riscoperti, manifestino un’audacia e un’innovazione che spesso sfuggono a una visione superficiale.

Il film attinge a un vastissimo archivio di immagini delle Teche Rai e di Luce Cinecittà, arricchito dalle toccanti testimonianze di personalità di spicco come Gianni Morandi, Christian De Sica, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Massimiliano Pani, Maurizio Micheli, Pippo Franco, Leopoldo Mastelloni, Michele Guardì, Aldo Grasso, i figli Jimmy e Luca Falqui, Bruno Maccallini e Leontine Snel.

Queste voci, intrecciandosi, offrono un ritratto sfaccettato dell’uomo e del professionista, svelandone il genio creativo, la passione per il lavoro e la profonda umanità.

“Le mille luci” è un omaggio a un artista che ha saputo trasformare la televisione in uno specchio della società, un luogo di incontro tra arte e spettacolo, un laboratorio di sperimentazione e innovazione.

Un documentario che, al di là della celebrazione di una figura di culto, invita a riflettere sull’evoluzione della televisione e sul ruolo dell’arte nella società contemporanea.