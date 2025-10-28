Arte Relazionale al MAXXI: un’indagine sulle connessioni umane

Il MAXXI di Roma si configura come un crocevia imprescindibile per la comprensione dell’evoluzione artistica contemporanea, ospitando una retrospettiva monografica dedicata all’arte relazionale, un movimento che ha profondamente ridefinito i confini della creazione artistica.

Questa mostra, curata da Nicolas Bourriaud insieme a Eleonora Farina, rappresenta un’occasione unica per analizzare criticamente un approccio che, a differenza delle tradizionali focalizzazioni sull’oggetto d’arte, pone al centro l’interazione umana, il contesto sociale e la costruzione di relazioni.

L’arte relazionale, coniata da Bourriaud nel suo saggio “Esthetique Relationelle” agli inizi degli anni ’90, non è semplicemente un movimento artistico, ma un paradigma che interroga il ruolo dell’arte nella società post-industriale.

Si tratta di un’avanguardia che, pur affondando le sue radici negli anni Novanta, continua a irradiare un’influenza notevole, ispirando artisti a livello globale, dall’Europa al Nord America e oltre.

La mostra romana, intitolata “1+1 L’arte relazionale,” si propone di tracciare un bilancio storico e concettuale di questo percorso, esaminando come le sue premesse teoriche si siano sedimentate e trasformate nel tempo.

A trent’anni di distanza dalla formulazione del concetto, Bourriaud sottolinea la necessità di storicizzare l’arte relazionale, riconoscendone la rilevanza non solo come fenomeno artistico, ma anche come specchio dei mutamenti sociali e culturali che hanno caratterizzato la fine del XX secolo e l’inizio del XXI.

L’interesse si sposta dalla creazione di un prodotto estetico a quello di generare esperienze condivise, favorire l’incontro e stimolare la riflessione critica.

La mostra raccoglie le opere di 45 artisti di spicco, tra cui nomi di fama internazionale come Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan, Dominique Gonzalez-Foerster, Carsten Höller, Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija, Angela Bulloch, Liam Gillick, Douglas Gordon, Gabriel Orozco, Santiago Sierra, Felix Gonzalez-Torres.

Le loro creazioni esplorano una vasta gamma di pratiche artistiche, dall’installazione alla performance, dalla scultura alla fotografia, tutte accomunate dalla volontà di creare spazi di relazione, convivialità e partecipazione.

La presidente della Fondazione MAXXI, Maria Emanuela Bruni, evidenzia come Bourriaud abbia anticipato, con perspicacia, il ruolo cruciale delle relazioni interpersonali nell’arte e nella società di questo nuovo millennio.

Il direttore artistico, Francesco Stocchi, definisce la mostra come un omaggio dovuto a un’estetica che ha ridefinito la capacità dell’arte di costruire comunità e generare nuovi spazi di condivisione.

Eleonora Farina, co-curatrice, sottolinea come l’allestimento sia concepito come un percorso aperto e situazionale, invitando il pubblico a partecipare attivamente, a interrogarsi e a riconoscersi in un’esperienza artistica che eleva la relazione stessa a forma espressiva.

La mostra, quindi, non si presenta come una semplice esposizione di opere, ma come un invito a riflettere sul ruolo dell’arte come catalizzatore di connessioni umane e come strumento per la costruzione di un futuro più partecipativo e inclusivo.