Bioparco di Roma: concerto russo tra natura e musica камерная

Domenica 12 ottobre, il Bioparco di Roma si trasforma in un palcoscenico di rara suggestione, ospitando un appuntamento imperdibile della stagione concertistica della Camera Musicale Romana.

Alle 18:30, nella Sala dei Lecci, un concerto dedicato all’esplorazione del ricco patrimonio cameristico russo, con un focus particolare sulle sonate per violoncello e pianoforte di Sergej Rachmaninov e Sergej Prokof’ev.

Questo evento, frutto della curatela artistica del soprano Elvira Maria Iannuzzi e promosso dall’Associazione Culturale Camera Musicale Romana, si configura come un connubio armonioso tra eccellenza musicale, valorizzazione del patrimonio culturale e integrazione con l’ambiente naturale.

La collaborazione con la Fondazione Bioparco, Luogo Arte Accademia Musicale e Cmr Project sottolinea l’impegno dell’associazione a creare esperienze culturali immersive e a destare interesse verso luoghi spesso trascurati.

A interpretare questi capolavori del Novecento e dell’inizio del secolo scorso sono Paolo Andriotti, violoncellista di profonda sensibilità e carriera internazionale, e Claudio Martelli, pianista apprezzato per la sua impeccabile tecnica e la sua capacità di cogliere l’essenza delle opere che affronta.

Il loro incontro musicale promette un dialogo intenso, una conversazione espressiva dove l’uno illumina l’altro, svelando le sfumature più intime e i passaggi più virtuosistici di queste composizioni.

Il programma proposto non è un semplice concerto, ma un viaggio attraverso l’anima russa.

Si aprirà con la Sonata in do maggiore, op.

119, di Prokof’ev, un’opera scritta in un periodo storico complesso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che tuttavia risuona di una vitalità inaspettata, grazie a melodie fresche e ritmi incalzanti.

Seguirà la Sonata in sol minore, op.

19, di Rachmaninov, un’opera più antica, del 1901, che riflette l’atmosfera romantica del suo tempo, con la sua alternanza di momenti di profonda malinconia e di impeto passionale.

Entrambe le sonate, pur manifestando differenze stilistiche e contesti storici distinti, si distinguono per la loro capacità di trasformare l’interazione tra violoncello e pianoforte in un racconto emotivo di straordinaria potenza.

La scelta del Bioparco come sede di questo concerto non è casuale.

Il luogo, con la sua fusione di natura e architettura, offre un’ambientazione unica per un’esperienza musicale intensa.

L’iniziativa si pone come un’opportunità per riscoprire il valore dell’arte come elemento di connessione tra uomo e ambiente, di arricchimento interiore e di divulgazione culturale.

Si consiglia la prenotazione per assicurarsi un posto e immergersi in questo percorso sonoro che ripercorre le atmosfere evocative della Russia romantica e del Novecento più audace, affidato a due interpreti in grado di restituirne la forza espressiva e la profonda umanità.