Brunori Sas al Circo Massimo: un concerto tra arte, storia ed emozioni.

Sotto un cielo romano, illuminato da una luce estiva densa di attesa, Brunori Sas ha inaugurato un capitolo inedito della sua carriera il 18 giugno. Non un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva, una vera e propria operazione artistica che ha consacrato il cantautore nelle vesti di autore di un evento capace di unire intimità e monumentalità, solitudine e comunione. Il Circo Massimo, luogo carico di storia e suggestione, ha fatto da cornice a una celebrazione dei quindici anni di musica di Dario Brunori, preludio del secondo appuntamento veronese del 3 ottobre.Lo spettacolo, concepito come un viaggio emotivo, ha trascorso le sue due ore in un flusso continuo di suoni, parole e immagini, orchestrato con la precisione di un regista. La peculiare fusione tra la band di Brunori Sas e l’Ensemble Symphony Orchestra, guidata dal maestro Giacomo Loprieno, ha generato un paesaggio sonoro ricco e complesso, capace di amplificare l’intensità dei testi e di conferire una nuova dimensione alle melodie. Brunori ha descritto il processo creativo come la composizione di un film, un percorso che esplora l’animo umano, attraverso dubbi, silenzi e interrogativi esistenziali. Cantare, per lui, diventa un atto di onestà, un modo per affrontare le paure condivise, non per fornire risposte definitive, ma per farle risuonare nell’aria, trasformandole in una collettiva catarsi.La scaletta ha fuso il recente successo sanremese “L’albero delle noci”, ormai disco d’oro, con i brani che hanno segnato il cammino del cantautore, creando un dialogo tra presente e passato. Un percorso costellato di gemme musicali e di momenti di pura emozione, impreziosito dalla presenza di ospiti illustri: Riccardo Sinigallia, Dimartino, Fiorella Mannoia, portatrice di un messaggio di impegno sociale con la sua maglietta “Free Gaza”, ed Emma Nolde. La chiusura, un omaggio vibrante a Lucio Dalla con “L’anno che verrà”, ha generato un’onda di commozione collettiva, sancendo la continuità di una tradizione musicale che guarda al futuro con speranza e malinconia.Questo evento romano non è stato un punto d’arrivo, ma un trampolino di lancio verso “L’albero delle noci Tour Estate 2025”, una tournée che porterà la musica di Brunori Sas in quindici città italiane, sotto il cielo estivo, in arene e rassegne musicali, consolidando il suo legame con il pubblico e ampliando il raggio della sua arte. Un viaggio che promette di essere ricco di emozioni, ricordi e nuove scoperte, confermando il cantautore come uno degli interpreti più autentici e significativi del panorama musicale italiano contemporaneo.