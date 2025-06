Bvlgari Bvlgari: 50 Anni di Icona, Arte e Roma

Nel mezzo del mezzo secolo di storia, Bvlgari celebra un’icona: la collezione Bvlgari Bvlgari. Ben più di un semplice orologio, essa incarna una filosofia, un’audace fusione tra gioielleria, orologeria e l’incessante ricerca di una bellezza singolare. Quest’anniversario non si limita a una retrospettiva, ma si configura come un’immersione profonda nell’essenza del marchio romano, attraverso la mostra “The Genius of Images” presso la Domvs Bvlgari di via Condotti, aperta fino al 2026.La mostra, un vero e proprio viaggio sensoriale, rivela come la narrazione visiva abbia plasmato l’identità di Bvlgari. Attingendo a un tesoro inestimabile, l’Archivio Storico, l’esposizione dipinge un paesaggio onirico dove fotografia e preziosità si abbracciano. Dai suggestivi scorci di Roma, fonte inesauribile di ispirazione, alle influenze surrealiste che hanno permeato il design, fino alla giocosa reinterpretazione del quotidiano, ogni immagine è un frammento di un dialogo continuo tra Bvlgari e l’universo dell’arte e della cultura. Un focus particolare è riservato agli anni Settanta e Ottanta, periodo d’oro per la pubblicità, quando la creatività visiva raggiunse l’apice, definendo un’epoca di innovazione e stile.La genesi della collezione Bvlgari Bvlgari affonda le sue radici nel 1975, quando Gianni Bulgari, animato da una visione avveniristica, lo ideò come regalo esclusivo per i clienti più prestigiosi, presentato dalla storica boutique di Ginevra. L’orologio rappresentò un atto rivoluzionario, un taglio netto con i canoni consolidati dell’orologeria di lusso, inaugurando una nuova era per il marchio. Già attivo nella creazione di orologi preziosi fin dagli anni Venti, Bvlgari si affermò come pioniere nell’integrazione tra diverse discipline artistiche, una scelta strategica che ne determinò il successo globale.Due anni dopo, nel 1977, Gérald Genta, figura chiave nel design di orologi iconici, ne reinterpretò il concept, dando vita alla prima collezione orologiera vera e propria. Il BB, acronimo che identifica l’orologio, divenne rapidamente un simbolo di status, adorato dall’alta società romana e dalle star internazionali, da Sting a George Michael, da Tina Turner a Zendaya, da Susan Sarandon a Bill Gates.Per celebrare il 50° anniversario, la collezione Bvlgari Bvlgari si arricchisce di nuove creazioni, fedeli all’estetica distintiva del marchio. L’anello, con il suo disco girevole che esibisce inserti in pietre diverse, incarna la versatilità e l’eleganza senza tempo. L’incisione circolare del doppio logo, un omaggio alle antiche monete romane, sottolinea il legame profondo con il patrimonio culturale italiano. Le nuove proposte includono una collana in oro giallo 18 kt abbinata a un bracciale coordinato, un sautoir con dischi reversibili in madreperla e onice, e un bracciale che celebra la tradizione artigianale romana, elevata a simbolo di lusso accessibile e desiderabile.