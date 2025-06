Calcio al MAXXI: Architettura, Mito e Passione sul Campo

Stadi, Mito e Passione: Un Viaggio nell’Anima del Calcio al MAXXIIl MAXXI di Roma si configura come un crocevia culturale in cui l’architettura, la storia e l’emozione sportiva si fondono, celebrando il calcio in tutte le sue sfaccettature. In concomitanza con la mostra “Stadi. Architettura e Mito”, un ciclo di incontri, proiezioni cinematografiche e dialoghi con protagonisti del mondo calcistico promette un’immersione profonda nell’universo del pallone, esaltandone il valore sociale, l’importanza culturale e l’impatto emotivo.L’apertura del ciclo, giovedì 17 luglio, vedrà l’intervento di Vincent Candela, figura emblematica del calcio italiano ed europeo. L’ex terzino, introdotto dalla direttrice di Maxxi Architettura e Design, Lorenza Baroncelli, condividerà con il pubblico aneddoti, riflessioni e memorie di una carriera costellata di successi, dall’affermazione in Serie A alla conquista di Mondiali e Europei con la nazionale francese. Un’occasione per esplorare il legame indissolubile tra un atleta e la sua comunità di tifosi, e il ruolo del calcio come collante sociale.Il calendario degli incontri prosegue martedì 23 luglio con Pierluigi Collina, un arbitro che ha trasceso i confini del campo da gioco per diventare un’icona globale. Francesco Stocchi, direttore artistico del MAXXI, introdurrà l’ex fischietto, pronto a ripercorrere le partite che hanno definito la sua carriera e a svelare i retroscena di una vita dedicata a garantire giustizia e correttezza in un ambiente spesso passionale e complesso. L’incontro si prefigge di analizzare il ruolo cruciale dell’arbitro non solo come applicatore del regolamento, ma anche come figura di equilibrio e autorevolezza, capace di gestire situazioni ad alta tensione e di influenzare l’andamento di un incontro.Parallelamente agli incontri con i protagonisti, il MAXXI propone una rassegna cinematografica dedicata alla passione per lo sport, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. La selezione di film, attentamente curata, offre una panoramica variegata del calcio, dai documentari che raccontano storie vere alle opere di finzione che esplorano i temi dello spirito di squadra, della resilienza e del superamento dei propri limiti.La rassegna si inaugura il 18 giugno con “U.S. Palmese” (2024) di Manetti Bros., un film che, con l’introduzione del regista Antonio Manetti, getta uno sguardo intenso e commovente sulla realtà di una squadra di calcio dilettantistica. Il ciclo prosegue con opere come “Crazy for Football – Matti per il calcio” (2021) di Volfango De Biasi, un toccante racconto di sport, salute mentale e redenzione, e il capolavoro di Oliver Stone, “Any Given Sunday – Ogni maledetta domenica” (1999), un’esplorazione cruda e appassionante del mondo del football americano, con un Al Pacino indimenticabile. La rassegna si conclude il 22 luglio con “Il campione” (2019) di Leonardo D’Agostini, un film che, attraverso la relazione tra un giovane calciatore talentuoso e un professore, affronta temi universali come la responsabilità, la crescita personale e il valore dell’istruzione.L’iniziativa al MAXXI non si limita a celebrare il calcio come semplice gioco, ma intende approfondire il suo significato profondo, analizzando il suo impatto sulla società, la sua capacità di ispirare e di unire le persone, e il suo ruolo come potente veicolo di emozioni e valori. Un percorso culturale che invita il pubblico a riflettere sull’eredità del calcio e sulla sua continua evoluzione.