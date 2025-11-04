Call My Agent 3: Intrighi, Star e Nuove Sfide a Roma

La terza stagione di “Call My Agent – Italia”, la vibrante reinterpretazione italiana del cult francese “Dix Pour Cent”, si appresta a illuminare gli schermi di Sky e Now dal 14 novembre, promettendo un caleidoscopio di eventi, intrighi e, ovviamente, brillanti apparizioni cameo.

La conferenza stampa romana, gremita di volti noti e curiosi, ha svelato i dettagli di un capitolo che segna un punto di svolta per la CMA, l’agenzia di spettacolo al centro della narrazione.

Accanto ai pilastri della serie – Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea) e Maurizio Lastrico (Gabriele), figure imprescindibili dell’industria dello spettacolo – e al loro team di assistenti, interpretati rispettivamente da Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto, si susseguono guest star di spicco, ognuna pronta a tingere di colore le vite dei protagonisti.

Un parterre stellare che include Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di “Romanzo Criminale – La serie” (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone, Ficarra e Picone e Nicolas Maupas, che recita, con autoironia, nei panni di se stesso.

Non mancano incursioni di Alessandro Borghese, Tananai e Giorgia, aggiungendo ulteriore fascino a un universo fatto di ambizioni, rivalità e segreti.

La stagione si distacca dal passato, onorando la memoria di Marzia Ubaldi, la cui scomparsa ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo e ha inevitabilmente alterato gli equilibri interni alla CMA.

L’ombra di Elvira, figura materna e guida spirituale per Vittorio, Lea e Gabriele, si fa sentire, lasciando un vuoto incolmabile e aprendo la strada a nuove dinamiche e possibili evoluzioni professionali.

Un’ulteriore complicazione deriva dall’imminente arrivo di UBA, la più importante agenzia di spettacolo a livello globale, che si appresta a conquistare il mercato italiano.

Questa invasione rappresenta una sfida esiziale per la CMA, costringendo i suoi agenti a rivalutare le proprie strategie e a mettere in gioco la propria esperienza.

La competizione non si limita all’ambito professionale, ma si insinua anche nella sfera privata dei protagonisti, mescolando le carte in tavola e creando nuove e inaspettate alleanze.

La narrazione, intrisa di un umorismo autoironico e di un’acuta osservazione del mondo dello spettacolo, si sviluppa sullo sfondo di una Roma opulenta e suggestiva, ritratta attraverso le sue location più esclusive e rappresentative del jet set.

La terza stagione di “Call My Agent – Italia” si preannuncia un viaggio immersivo nel cuore pulsante dell’industria dell’intrattenimento, tra sogni, ambizioni, rivalità e l’eterna ricerca del successo.