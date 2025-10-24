Campidoglio Rinasce: Splendore Millenario a Roma

Rinascita Capitolina: Un’opera millenaria si rivela in nuova luceRoma, cuore pulsante della civiltà occidentale, celebra un capitolo significativo nella sua storia.

Piazza del Campidoglio, fulcro del potere e della cultura, si offre nuovamente agli occhi dei visitatori, custode di un patrimonio artistico e storico inestimabile.

A conclusione della prima fase di un intervento ambizioso, finanziato con 3.510.000 euro derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Caput Mundi), le facciate di Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo risplendono di una bellezza rinnovata, preludio a un completamento previsto per giugno 2026 che interesserà l’intera piazza e il prospetto del Palazzo Senatorio, coronato dall’installazione di un moderno impianto di illuminazione artistica.

L’intervento, ben lungi dall’essere una mera operazione di restauro, rappresenta una complessa indagine diagnostica e una rigorosa applicazione di tecniche conservative all’avanguardia.

Il lavoro ha coinvolto la delicata riqualificazione della cortina laterizia, pilastro portante dell’identità architettonica dei palazzi, il recupero di elementi decorativi scultorei, spesso erosi dal tempo e dalle intemperie, e la profonda riorganizzazione delle pavimentazioni in basalto e travertino che caratterizzano i portici.

Un’attenzione particolare è stata dedicata ai soffitti, soggetti a un intervento conservativo inedito che ne ha svelato la ricchezza originaria.

Parallelamente, è stato rivisto e potenziato il sistema di gestione delle acque piovane, una sfida cruciale per la salvaguardia della struttura e la prevenzione di ulteriori danni.

La storia di Piazza del Campidoglio è intrecciata con la grandezza del Rinascimento.

Nel 1538, Papa Paolo III, animato da una visione di rinnovamento urbanistico e artistico, incaricò Michelangelo Buonarroti di ridisegnare la piazza, concependo un progetto di straordinaria coerenza formale che avrebbe sublimato l’architettura preesistente.

Michelangelo, con la sua ineguagliabile capacità di sintesi e la profonda conoscenza della tradizione classica, creò un’armonia visiva che unificava Palazzo Senatorio, residenza del potere politico, e Palazzo dei Conservatori, sede della magistratura cittadina.

Il progetto michelangiolesco, tuttavia, si protrasse nel tempo, coinvolgendo figure di spicco come Giacomo della Porta, Girolamo e Carlo Rainaldi, che proseguirono il lavoro fino alla conclusione di Palazzo Nuovo alla fine del Seicento.

Palazzo dei Conservatori, testimone secolare dell’amministrazione della giustizia romana, eretto intorno alla metà del Quattrocento sotto il pontificato di Niccolò V, fu radicalmente trasformato dall’intervento michelangiolesco.

La facciata, concepita secondo un rigido schema geometrico a due ordini, esprime la potenza e la solennità del potere giudiziario.

Le paraste giganti, caratterizzate da un elegante ordine corinzio, e le colonne che sorreggono le volte del portico, di ordine ionico, conferiscono all’edificio una grandiosità ineguagliabile.

Palazzo Nuovo, elemento essenziale del progetto michelangiolesco, fu realizzato dopo la morte dell’artista, sotto la direzione di Girolamo Rainaldi, che ne pose la prima pietra nel 1603 per volontà di Clemente VIII.

La sua facciata, fedele all’architettura del Palazzo dei Conservatori, completa l’armonico complesso urbanistico.

Nel 1734, sotto il pontificato di Clemente XII, fu inaugurato il Museo Capitolino, arricchito dalla prestigiosa collezione di scultura antica appartenuta al cardinale Alessandro Albani, simbolo del fervore culturale che animava Roma nel Settecento.

La rinascita di Piazza del Campidoglio rappresenta quindi non solo il recupero di un bene architettonico di eccezionale valore, ma anche la celebrazione di una storia millenaria, un patrimonio di arte, cultura e potere che continua a ispirare e ad affascinare il mondo intero.