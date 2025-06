Cemento: storia, architettura e conoscenza libera.

Cemento: un racconto architettonico globale tra storia, innovazione e conoscenza liberaIl cemento, ben più di un semplice materiale da costruzione, si rivela un potente mezzo espressivo capace di definire il profilo di città e di lasciare un’impronta indelebile nel paesaggio. Da Fondazione Prada, con le sue superfici dinamiche e sfaccettate, al maestoso Grattacielo Pirelli, simbolo dell’Italia moderna, passando per l’audace Ponte Hassan II che unisce Rabat e Salé, e rievocando il Palazzetto dello Sport di Pier Luigi Nervi, un capolavoro di ingegneria romana, il cemento si manifesta in forme inaspettate e sorprendenti. Architetti di fama mondiale come Jean Nouvel, David Chipperfield, Toyoo Itō e Santiago Calatrava hanno saputo interpretare le potenzialità intrinseche di questo materiale, elevandolo a elemento costitutivo di opere d’arte architettoniche.Un’indagine approfondita di queste opere e dei loro creatori, arricchita dalla ricerca e dalla passione di studenti universitari di Roma Tor Vergata, ha dato vita a un progetto innovativo che unisce il rigore accademico alla divulgazione scientifica. Grazie alla collaborazione tra Wikimedia Italia, Federbeton Confindustria e l’Università di Roma Tor Vergata, 37 voci su Wikipedia sono state create e significativamente migliorate, ampliando l’accesso alla conoscenza architettonica e industriale in modo gratuito e universale.Questa sinergia unica connette il mondo accademico, con la sua vocazione alla ricerca e all’analisi, con la cultura della conoscenza libera, incarnata da Wikipedia e dai suoi progetti derivati. Wikimedia Italia, in qualità di capitolo italiano della Wikimedia Foundation Inc., sostiene attivamente la creazione e la diffusione di contenuti di dominio pubblico, mentre Federbeton Confindustria rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, fornendo competenze tecniche e prospettive di settore. Il risultato è un ponte tra la leggerezza del sapere enciclopedico e la tangibilità dei materiali che plasmano il nostro ambiente.L’iniziativa ha preso forma attraverso un percorso formativo che ha incluso una lezione introduttiva sul mondo di Wikimedia e sessioni pratiche dedicate alla scrittura e alla modifica di voci su Wikipedia e Wikimedia Commons. Il culmine di questo percorso è stato l’Editathon “Architettura in cemento: opere e protagonisti”, tenutosi presso la Biblioteca del MAXXI, dove studenti universitari e wikipediani volontari hanno collaborato attivamente per finalizzare voci esistenti e crearne di nuove, dimostrando come la condivisione di conoscenze possa generare valore aggiunto e promuovere una cultura partecipativa. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come la tecnologia e la passione possano convergere per democratizzare l’accesso al sapere e celebrare il ruolo fondamentale del cemento nella storia e nell’evoluzione dell’architettura mondiale.