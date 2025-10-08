Cinecittà Semplifica i Finanziamenti: Nasce lo Sportello Operativo per i Produttori

Cinecittà SpA, consapevole delle complessità procedurali che spesso gravano sui produttori nell’accesso ai contributi cinematografici – sia quelli a sportello, caratterizzati da una gestione automatica, sia quelli selettivi, frutto di una valutazione più articolata – ha implementato un’iniziativa volta a semplificare e ottimizzare il percorso di richiesta.

L’Amministratore Delegato, Manuela Cacciamani, annuncia l’istituzione di un dedicato “Sportello Operativo per i Produttori”, un punto di contatto diretto concepito per fornire assistenza personalizzata e chiarimenti sulle procedure.

Questo nuovo servizio, parte di un più ampio sforzo di Cinecittà di rafforzare il suo ruolo di supporto all’industria cinematografica italiana, si configura come un’estensione e un’evoluzione delle tradizionali modalità di interazione.

L’obiettivo primario è ridurre l’incertezza e la frustrazione che talvolta accompagnano la richiesta di finanziamenti, accelerando i tempi di risposta e migliorando la trasparenza del processo.

Lo Sportello Operativo sarà attivo direttamente all’interno degli stabilimenti di Cinecittà, in prossimità degli uffici della Gestione Fondi Cinema, garantendo un accesso facilitato per i produttori.

Gli orari di apertura saranno fissi, ogni lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a partire dal primo lunedì di novembre.

Per beneficiare del servizio, i produttori interessati potranno richiedere un appuntamento a partire dall’8 novembre.

Le richieste potranno essere inoltrate tramite chiamata al numero 0683201211 o via email all’indirizzo [email protected], assicurandosi di includere in copia il dirigente responsabile, il cui indirizzo è [email protected].

Questo requisito di copia garantisce una comunicazione rapida e precisa, facilitando l’instradamento della richiesta al referente appropriato.

L’iniziativa riflette una sensibilità crescente verso le esigenze del settore, riconoscendo che la semplificazione burocratica e la disponibilità di un supporto diretto sono elementi cruciali per stimolare la produzione cinematografica italiana e promuovere la sua competitività a livello internazionale.

Lo Sportello Operativo rappresenta un investimento nel futuro dell’industria audiovisiva nazionale, consolidando Cinecittà come polo attrattivo per talenti e produzioni di eccellenza.