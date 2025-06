Cremonini, un’estate tra storia e musica: nuove date in luoghi iconici.

L’eco delle sold-out negli stadi italiani, un’onda di entusiasmo già palpabile a pochi giorni dall’inizio del tour, si espande in un annuncio che proietta Cesare Cremonini verso l’estate 2026 con una nuova, ambiziosa declinazione dal vivo. Un percorso artistico che, radicato in una profonda ricerca interiore, si arricchisce di suggestioni evocative e luoghi iconici.Oltre ai due imminenti concerti a San Siro, veri e propri appuntamenti conclusivi di un capitolo, Cremonini annuncia quattro nuove date che abbracciano un’Italia ricca di storia e suggestioni. Il 6 giugno, il suo racconto musicale si materializzerà al Circo Massimo di Roma, un anfiteatro millenario testimone di imperi e passioni, un luogo dove la musica si fonde con il peso del tempo. Il 10 giugno, l’Ippodromo Snai La Maura di Milano, un palcoscenico dedicato alla velocità e all’eleganza, accoglierà un concerto che promette di essere un’esperienza unica. Il 13 giugno, si tornerà all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari, un tempio motoristico che si trasformerà in un’arena musicale, un contrasto affascinante tra la potenza delle macchine e la delicatezza delle melodie. Conclude il quartetto di date la Visarno Arena di Firenze, il 17 giugno, un luogo immerso nel verde, che amplificherà la risonanza emotiva del suo repertorio.Questo progetto live, che si configura come un’evoluzione del suo percorso artistico, affonda le radici in un viaggio introspettivo iniziato con l’esplorazione del paesaggio interiore evocato dall’Alaska, terra di ghiaccio e di silenzi, e concretizzato nell’album *Alaska Baby*. Un’opera che, come un diario di bordo, ha rivelato nuove sfaccettature della sua poetica, consolidando la sua capacità di tradurre in musica emozioni e riflessioni complesse.Cesare Cremonini, con venticinque anni di carriera alle spalle, dimostra ancora una volta di essere un artista capace di reinventarsi, di offrire al pubblico spettacoli sempre innovativi e profondamente emozionanti. Questi nuovi concerti non sono solo eventi musicali, ma vere e proprie esperienze immersive, un invito a condividere un percorso personale e artistico, un dialogo tra il musicista e il pubblico, in luoghi che amplificano la potenza della sua musica.