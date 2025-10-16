Dalí: Dialoghi con i Maestri, un Viaggio tra Passato e Futuro

Salvador Dalí: Echi del Passato, Visioni del Futuro – Un Dialogo tra EpocheLa mostra “Dalì.

Rivoluzione e Tradizione”, ospitata a Palazzo Cipolla – Museo del Corso a Roma, offre un’immersione profonda nell’universo creativo di Salvador Dalí, un artista che ha saputo coniugare l’audacia dell’innovazione con una fervente ammirazione per i giganti del passato.

Lungi dall’essere una semplice retrospettiva, l’esposizione si configura come un’indagine sul complesso rapporto di Dalí con la tradizione artistica, un rapporto fatto di influenza, rivalità e reinterpretazione radicale.

Dalí, figura iconica del surrealismo, nutriva un’ammirazione quasi devozionale per maestri come Raffaello, Velázquez e Vermeer, figure che incarnavano, a suo avviso, l’apice della raffinatezza tecnica e concettuale.

Quest’ammirazione non era passiva; Dalí la trasmutava in un’energia creativa, un motore per la sua produzione artistica, alimentando un continuo dialogo con i classici.

La mostra ne offre una testimonianza inequivocabile, attraverso oltre sessanta opere – dipinti, disegni, documenti e materiali audiovisivi – provenienti dalla Fondazione Gala-Salvador Dalí e da istituzioni prestigiose come il Museu Picasso di Barcellona e le Gallerie degli Uffizi di Firenze, che ha concesso in prestito il celebre autoritratto di Raffaello.

Un elemento particolarmente rivelatore è la profonda riflessione di Dalí sulla propria posizione nel panorama artistico.

In un aneddoto raccontato dalla direttrice dei Musei Dalì, Montse Aguer, emerge un episodio emblematico del 1926, quando il giovane Dalí si presenta nello studio di Picasso a Parigi esclamando: “Sono venuto prima da te che al Louvre”.

La risposta di Picasso, “come era giusto che fosse”, rivela una reciproca consapevolezza del proprio valore e un’aura di competizione intellettuale che stimolò la creatività di entrambi.

La mostra non si limita a esporre opere di Dalí ispirate ai maestri del passato; ne rivela la profonda comprensione e la capacità di de-costruire e riassemblare i codici estetici del Rinascimento e del Seicento.

Le reinterpretazioni surrealiste de “Las Meninas” di Velázquez e de “La Merlettaia” di Vermeer testimoniano questa abilità, dimostrando come Dalí abbia saputo attingere all’eredità dei grandi maestri per esprimere la propria visione del mondo, profondamente segnata dall’inconscio e dall’irrazionale.

L’accostamento con l’“Autoritratto con il collo di Raffaello” di Dalí, affiancato all’originale autoritratto di Raffaello, offre una chiave di lettura ineguagliabile per comprendere la complessità del suo rapporto con il Rinascimento.

Oltre alla celebrazione dei maestri del passato, la mostra affronta anche il tema della protezione e della valorizzazione dell’opera di Dalí, in risposta al recente sequestro di opere attribuite all’artista.

Jordi Mercader, presidente della Fundació Gala-Salvador Dalí, sottolinea l’impegno della fondazione nella catalogazione e nella difesa del patrimonio artistico, collaborando attivamente con le autorità e le società di protezione dei diritti d’autore.

Questo impegno riflette la consapevolezza della responsabilità che incombe su chi custodisce e promuove un’eredità artistica di tale portata.

La mostra, curata da Montse Aguer, Carme Ruiz González e Lucia Moni, si conferma un’occasione imperdibile per riscoprire la forza creativa di Salvador Dalí, un artista che ha saputo sfidare i confini dell’arte e del pensiero, creando un ponte tra epoche e aprendo nuove prospettive sulla natura della bellezza e dell’espressione artistica.

È un percorso che invita il pubblico a interrogarsi sul ruolo dell’artista nel contesto storico e culturale, e sulla capacità dell’arte di trascendere i confini temporali.