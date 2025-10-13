Dancing Days: Identità Coreografiche al Mattatoio di Roma

Dancing Days: Un Mosaico di Identità Coreografiche al Mattatoio di RomaDal 15 al 19 ottobre, il Mattatoio di Roma si trasforma in un laboratorio pulsante di danza contemporanea con *Dancing Days*, una rassegna curata da Francesca Manica, promossa da Ultra Ref e strutturata in rete con Aerowaves e DNAppunti Coreografici.

L’iniziativa, che culmina con la presentazione dei progetti finalisti del programma di sostegno ai coreografi e coreografe under 35, DNAppunti, offre uno sguardo privilegiato sulle nuove voci che stanno plasmando il panorama coreografico italiano e internazionale.

*Dancing Days* non è una semplice vetrina, ma un’esplorazione delle identità artistiche emergenti, un dialogo tra culture e generazioni, un invito a riflettere sulle complessità del corpo, della creazione e della società contemporanea.

Gli spettacoli presentati, frutto di una ricerca sperimentale e di un linguaggio coreografico innovativo, spaziano tra diverse discipline, mescolando danza, musica, performance art, video e installazioni.

L’apertura della rassegna è affidata ad Armin Hokmi, coreografo di origini iraniane che, con *Shiraz*, evoca lo spirito rivoluzionario del leggendario Shiraz Arts Festival, un crocevia di arti e culture che, negli anni ’60 e ’70, proiettò l’Iran sulla scena internazionale.

Parallelamente, *Mercedes máis eu*, frutto della collaborazione tra Janet Novás e Mercedes Peón, crea un ponte tra danza e musica tradizionale galiziana, intessendo un racconto di identità e ancestralità.

Il 17 ottobre, la coreografa greca Ermira Goro presenta *Sirens*, performance che, attraverso il corpo femminile, esplora i miti e le leggende del Mediterraneo.

Francesca Santamaria, con *Good Vibes Only (the great effort)*, interroga il rapporto tra il corpo e il digitale, analizzando il flusso di informazioni che lo attraversa e i conflitti che ne derivano.

Il giorno successivo, due nuove produzioni nazionali offrono prospettive originali sulla condizione umana.

Aristide Rontini, in *Lampyris Noctiluca*, dialoga con l’eredità di Pier Paolo Pasolini, indagando i lati oscuri dell’esistenza e la fragilità dell’individuo.

Vittorio Pagani, ispirandosi a *8½* di Fellini e ai lavori di Anger e Dyer, in *Superstella*, fonde danza, video e testo per riflettere sulle implicazioni etiche e filosofiche del processo creativo.

La rassegna si conclude il 19 ottobre con *Fuck Me Blind* di Matteo Sedda, omaggio a Derek Jarman e riflessione sulla perdita, la memoria e la resilienza.

Un’opera intensa e commovente che, come l’intera rassegna, invita il pubblico a interrogarsi sul significato della danza nel contesto di un mondo in continuo cambiamento, una danza che non solo racconta storie, ma che le crea, le decostruisce e le reinventa.

Un vero e proprio caleidoscopio di voci, esperienze e visioni che ridefiniscono il linguaggio coreografico contemporaneo.