Daniel Day-Lewis: Anemone, Ritorno dal Silenzio con il Figlio

“Anemone”: Un Ritratto di Padre e Figlio, Tra Eredità Artistica e Silenzi InfrantiL’incontro con Daniel Day-Lewis e Ronan, il figlio, trascende la mera conversazione.

Un gesto, un sorriso paterno rivolto al figlio pittore, sintetizza il motivo dell’ottennio di silenzio cinematografico dell’attore, premio Oscar.

Ronan, non solo regista esordiente, ma anche co-sceneggiatore di “Anemone”, ha restituito a suo padre una ragione per tornare sullo schermo, un progetto intriso di profonda simbologia familiare.

Il film, presentato ad Alice nella Città e distribuito universalmente dal 6 novembre, dipinge la storia di Ray e Jem Stoker, fratelli lacerati da un conflitto irrisolto.

Vent’anni di separazione li hanno plasmati in figure distinte: Ray si è ritirato in un’esistenza solitaria, mentre Jem ha cercato rifugio nella fede, nella compagnia di Nessa e nella paternità di Brian. Entrambi, profondamente segnati dai Troubles, la sanguinosa guerra civile nordirlandese, portano con sé le cicatrici di un passato traumatico.

“Fin da bambino, Ronan e io costruivamo mondi insieme, e questo film è un’evoluzione di quel processo creativo,” confessa Day-Lewis.

L’assenza prolungata dal set non è stata una scelta consapevole, ma la conseguenza di un bisogno impellente di distanziamento.

L’attore descrive un malessere legato all’esposizione mediatica, al culto della celebrità, un’ipersensibilità che lo rendeva incapace di conciliare la propria identità con il personaggio pubblico.

“Non c’è un interruttore per spegnere quel meccanismo,” ammette, rivelando una profonda disconnessione dal glamour hollywoodiano.

Il rifiuto del clamore, la difficoltà a gestire l’attenzione indesiderata, lo hanno spinto a cercare rifugio in un’esistenza più autentica, lontano dai riflettori.

Dirigere un padre di tale statura artistica si è rivelato, secondo Ronan, un’esperienza sorprendentemente agevole.

La familiarità innata e la co-scrittura del progetto hanno creato un terreno fertile per la collaborazione.

Tuttavia, l’eredità paterna si fa sentire anche nella vita di Daniel.

Cecil Day-Lewis, padre di Daniel, figura di spicco nel panorama letterario britannico, e Jill Balcon, madre, attrice e figlia del leggendario produttore Sir Michael Balcon, hanno contribuito a plasmare la sua visione del mondo.

“Mio padre è rimasto una figura enigmatica per me, anche perché lo ho perso in giovane età,” racconta Ronan. “La sua personalità dominante permeava ogni aspetto della vita familiare, imponendo un rigore che soffocava l’espressione individuale.

” Nonostante ciò, Daniel rivela un profondo affetto per il padre, un uomo capace di grande comprensione, sebbene le conversazioni fossero rare, spesso precedute da qualche trasgressione.

L’influenza culturale dei genitori è innegabile, custodi appassionati della lingua inglese e immersi in un patrimonio letterario che, pur offrendo ricchezza, si percepiva come un fardello.

“Crescendo in quella casa piena di libri, desideravo ardentemente evadere, cercare un percorso più libero, meno vincolato alla tradizione.

“Riguardo al conflitto israelo-palestinese, la risposta di Day-Lewis si fa misurata, evitando semplificazioni: “Non è un tema che possa essere affrontato con leggerezza.

Posso solo esprimere la mia preoccupazione per due popoli che meritano di essere rappresentati con maggiore equità e comprensione.

“”Anemone” si configura, dunque, come un film di riscatto, un ritorno alla normalità per un interprete iconico e un’occasione per Ronan di affermarsi come regista sensibile e originale, profondamente legato al proprio passato e desideroso di esplorare le complessità dei rapporti familiari.

Un’opera che promette di interrogare lo spettatore, stimolando una riflessione sul peso dell’eredità, la ricerca dell’identità e la possibilità di redenzione attraverso l’arte.