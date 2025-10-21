Danzare per la Vita: la danza combatte la violenza di genere.

A Roma, Agis e Aidaf hanno inaugurato un’iniziativa di portata nazionale, “Danzare per la Vita”, un progetto ambizioso che interseca arte, formazione e impegno sociale per contrastare la violenza di genere.

L’evento, culminato nella presentazione di uno spot di sensibilizzazione, segna un’evoluzione significativa rispetto al lancio ufficiale della campagna, avvenuto il 29 aprile presso il Ministero della Cultura e sancito dalla pubblicazione del Manifesto della danza italiana contro la violenza sulle donne, un documento di forte impatto sottoscritto da una vasta rete di professionisti e istituzioni del settore.

Lo spot, destinato a diventare uno strumento didattico fondamentale, verrà distribuito a tutte le scuole di danza d’Italia, con l’obiettivo di innescare un profondo processo di cambiamento culturale.

La danza, intesa non solo come espressione artistica, ma come potente linguaggio comunicativo, si configura come veicolo privilegiato per veicolare valori di rispetto, consapevolezza e resilienza.

La coreutica diventa così un “laboratorio” di emozioni, un luogo sicuro dove elaborare sentimenti complessi e costruire relazioni basate sull’empatia e la fiducia.

Il progetto si avvale del coinvolgimento di Kledi Kadiu, figura di spicco nel panorama artistico italiano, che ha donato la sua immagine e la sua professionalità per incarnare il messaggio della campagna.

Kledi ha espresso il suo onore di partecipare a un’iniziativa così importante, sottolineando come la danza, nel suo linguaggio unico e universale, possa esprimere in modo più autentico e profondo il rifiuto della violenza e l’affermazione della dignità di ogni individuo.

Ogni movimento, ogni gesto, si trasformano in un atto di resistenza, un grido di speranza.

Amalia Salzano, presidente di Aidaf, ha enfatizzato il ruolo cruciale della formazione nella prevenzione della violenza.

“Danzare per la Vita” pone al centro l’educazione, riconoscendo le scuole di danza come luoghi privilegiati per la crescita di giovani cittadini e cittadine consapevoli.

L’iniziativa fornisce strumenti concreti per educatori e insegnanti, trasformando la pratica artistica in un’esperienza formativa che promuove la cittadinanza attiva e la libertà di espressione.

La capillare diffusione delle scuole di danza, che raggiungono migliaia di allievi, amplifica l’impatto della campagna, creando una rete di supporto e consapevolezza diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il lancio dello spot e l’intera campagna si inseriscono nel contesto delle celebrazioni per gli ottant’anni di Agis, un traguardo significativo che testimonia l’impegno dell’associazione nel promuovere la cultura e lo spettacolo dal vivo.

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, di Siae, in collaborazione con l’Università Iulm e con il patrocinio della Rai, dimostrando un impegno condiviso a livello istituzionale e accademico per affrontare una problematica complessa e urgente come quella della violenza di genere.

Il progetto non si limita ad un evento isolato, ma si propone come un percorso continuo di sensibilizzazione e cambiamento culturale, che coinvolge attivamente tutti gli attori del settore: dirigenti, insegnanti, coreografi, danzatori e strutture, chiamati a svolgere un ruolo attivo come presidi culturali e sociali.