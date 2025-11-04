De Niro a Roma: un omaggio al mito in 4K

Un omaggio vibrante alla maestria di Robert De Niro illumina Roma con “Alice nella città”, un’iniziativa pensata per ispirare le nuove generazioni di cineasti e appassionati.

L’evento, che si configura come un raro e prezioso incontro con un’icona vivente del cinema, culminerà nella proiezione in 4K di “C’era una volta in America”, il monumentale western di Sergio Leone del 1984, un’opera che ha consacrato il talento di De Niro e che oggi risplende di una nitidezza inedita grazie al restauro digitale.

L’introduzione alla proiezione sarà curata direttamente da Robert De Niro in dialogo con Walter Veltroni, figura di spicco nel panorama culturale italiano, creando un’occasione unica di approfondimento artistico e di scambio di esperienze.

L’incontro non sarà solo una celebrazione retrospettiva, ma un’opportunità per analizzare il processo creativo di un attore capace di reinventarsi continuamente, capace di incarnare personaggi complessi e indimenticabili, contribuendo a definire l’immaginario collettivo di diverse generazioni.

L’evento, che si terrà venerdì 7 novembre alle ore 15.00 al The Space Cinema Moderno, segna la conclusione del format “Fuori Sala”, un’iniziativa di “Alice nella città” che, abbandonando il cuore storico del centro storico (il triangolo di Via Condotti, Via Margutta e Via del Babuino), si trasferisce quest’anno nel prestigioso distretto di Via Veneto, simbolo del cinema italiano e del glamour.

Questa traslocazione sottolinea l’ambizione di “Fuori Sala” di radicarsi in un contesto storico e culturale significativo, creando un ponte tra il passato glorioso e il futuro del cinema.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di istituzioni culturali e pubbliche come l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, l’Assessorato alla Cultura e il I Municipio, la Fondazione Roma e Partners e con il coinvolgimento attivo dell’Associazione Via Veneto e delle associazioni di quartiere, rappresenta un investimento nel talento emergente e nella vitalità culturale della città.

L’accesso all’evento, libero e aperto a tutti, sarà regolato da prenotazione e disponibilità di posti, incentivando la partecipazione attraverso i canali social e i siti ufficiali di “Alice nella città” e del “Fuori Sala”.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo cinematografico di uno dei più grandi interpreti di sempre, un momento di ispirazione per i giovani cineasti e un tributo alla potenza del cinema come arte e come strumento di comprensione del mondo.