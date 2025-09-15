Disney Immersive: La Magia Prende Vita a Roma

Un Sogno Disney che Prende Forma: “Immersive Disney Animation” Debutta a RomaRoma si appresta ad accogliere un’esperienza unica, un’immersione sensoriale che celebra un secolo di magia e narrazione Disney.

Dopo un trionfo globale in ventiquattro città, “Immersive Disney Animation” fa il suo debutto europeo, illuminando il Teatro Eliseo a partire dal 3 ottobre.

Questa non è semplicemente una mostra, ma una porta d’accesso a un universo di sogni, un viaggio emozionante attraverso i capolavori che hanno segnato generazioni.

L’entusiasmo per questo progetto è stato palpabile, culminando nella scelta di Roma come culla del suo arrivo in Europa.

Corey Ross, produttore e fondatore di Lighthouse Immersive Studios, sottolinea come la città eterna rappresenti il contesto ideale per condividere questa straordinaria visione, un luogo dove la storia e l’arte si fondono perfettamente con l’innovazione tecnologica.

La collaborazione tra Walt Disney Animation Studios e Lighthouse Immersive Studios – leader nella creazione di esperienze immersive – è il cuore pulsante di questo evento.

Il risultato è un connubio tra la ricchezza del patrimonio Disney, dai classici intramontabili come *Il Re Leone*, *Pinocchio* e *Le avventure di Peter Pan*, alle recenti hit come *Encanto*, *Zootropolis* e *Frozen – Il Regno di Ghiaccio*, e le tecniche più avanzate di proiezione e design interattivo.

Non si tratta di una semplice riproduzione dei film, ma di un’interpretazione dinamica e coinvolgente che trasporta il pubblico al centro dell’azione, facendone parte integrante del racconto.

Il peso della responsabilità di onorare l’eredità Disney è incarnato da J.

Miles Dale, produttore premio Oscar (per *La forma dell’acqua*), che guida il progetto con un occhio attento all’integrità emotiva delle storie.

Dale e il team Creative Legacy di Walt Disney Animation Studios hanno lavorato a stretto contatto con Cocolab, con sede a Città del Messico, per garantire che la tecnologia servisse la narrazione, non la soffocasse.

Dorothy McKim, Special Projects Producer e candidata all’Oscar per *Tutti in scena!*, esprime la sua personale gioia nel contribuire a questo progetto, un’occasione per reinventare il modo in cui il pubblico interagisce con i personaggi e le storie che ama.

L’esperienza visiva è amplificata dal contributo di David Korins, Global Creative Director di Lighthouse Immersive Studios e figura di spicco nel panorama artistico statunitense (con Tony Award e Emmy Award a testimonianza).

La scenografia espansiva, arricchita da elementi interattivi sofisticati, stimola l’immaginazione e la partecipazione attiva.

La pavimentazione sensibile al movimento crea un senso di dinamismo, mentre i braccialetti personalizzati sincronizzano le luci con le proiezioni e il movimento dei visitatori, intensificando l’effetto di immersione totale.

Un momento di puro incanto è creato dall’intervento di Gazillion Bubbles, che riempie lo spazio con milioni di bolle scintillanti, evocando un senso di meraviglia e magia.

“Immersive Disney Animation” a Roma non è solo un evento, ma una celebrazione della potenza del racconto, della bellezza dell’arte e del potere dell’immaginazione.