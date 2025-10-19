Donne al cinema: a Roma un’installazione di talento e forza.

Un’onda di volti femminili, testimonianze di talento e leadership nell’audiovisivo globale, ha illuminato la scalinata di Trinità dei Monti a Roma, in una suggestiva installazione artistica promossa dalla produttrice Chiara Tilesi e dalla sua casa di produzione no profit, We Do It Together.

L’iniziativa, denominata “I Am”, rappresenta un potente atto di empowerment femminile, amplificato dal sodalizio con “Alice nella città” e sostenuto da “Fuori sala”.

L’evento, che segue una prima proiezione di grande impatto a New York, sulla Torre Nasdaq di Times Square, ha trasformato un simbolo iconico della capitale italiana in un palcoscenico per celebrare la forza e la versatilità delle donne nell’industria cinematografica e televisiva.

Più di cinquanta ritratti di donne influenti, provenienti da diverse culture e specializzazioni – attrici, registe, produttrici, imprenditrici – hanno scorso lentamente sulla facciata bianca, creando un mosaico di storie e aspirazioni.

Chiara Tilesi, ideatrice della campagna, sottolinea come l’iniziativa non sia solo un riconoscimento del talento femminile, ma anche una riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea.

“I Am” si pone come un atto di resilienza e di visibilità, un modo per sfidare gli stereotipi e promuovere l’inclusione in un settore ancora segnato da disparità e pregiudizi.

La scelta di Roma, città ricca di storia e cultura, rafforza il messaggio di impegno per i diritti e l’uguaglianza che anima la campagna.

Tra le figure di spicco che hanno sostenuto l’iniziativa, si annoverano nomi illustri come Helen Mirren e Marisa Tomei, ambasciatrici di una generazione di artiste che hanno saputo lasciare un segno indelebile nel panorama mondiale.

Catherine Hardwicke, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Barbara Ronchi, Milly Carlucci, Maria Sole Tognazzi, Francesca Barra, Giulia Steigerwal, e molte altre, hanno contribuito a rendere l’evento un momento di grande significato emotivo e culturale.

L’atmosfera vibrante della serata è stata ulteriormente arricchita da un coinvolgente flash mob e da un concerto dal vivo della talentuosa cantante Tosca, accompagnata dalla sua band.

L’artista, insignita del prestigioso Womenlands Excellence Award, ha incantato il pubblico con alcuni dei suoi più celebri successi, tra cui l’indimenticabile “Ti ho dato tutto”, creando un’esperienza immersiva di musica e di emozioni.

“I Am” si configura quindi come un progetto a 360 gradi, un connubio di arte, impegno sociale e intrattenimento, destinato a lasciare un’eredità duratura nel panorama culturale italiano e internazionale.