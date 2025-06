Estate al MAXXI 2025: Arte, Musica e Sport a Cielo Aperto

Estate al MAXXI 2025: Un Mosaico di Emozioni e Riflessioni tra Arte, Sport e MusicaL’estate 2025 al MAXXI si configura come un’esperienza immersiva, un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto che fonde le arti visive, la musica, la letteratura, il cinema e lo sport, creando un dialogo stimolante tra diversi linguaggi espressivi. Dal 17 giugno al 23 luglio, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo si anima con un cartellone eventi pensato per esplorare le dinamiche del presente, offrendo spunti di riflessione e momenti di puro intrattenimento.Il programma, ampio e variegato, celebra la vitalità della scena culturale italiana, accogliendo figure di spicco provenienti dal panorama artistico, letterario e sportivo. Oltre ai già affermati nomi come Stefano Bollani, Beatrice Venezi, Lucia Annibali, Massimo Cacciari e Corrado Augias, si avrà l’opportunità di ascoltare i finalisti del Premio Strega 2025, offrendo una vetrina di voci emergenti che interpretano il nostro tempo.L’occasione della mostra “Stadi. Architettura e Mito” arricchisce ulteriormente il programma, ospitando due incontri imperdibili con le leggende del calcio italiano, Vincent Candela e Pierluigi Collina, figure iconiche che incarnano la passione e il fascino di uno sport che trascende i confini nazionali. Questi eventi si configurano come un ponte tra l’arte, l’architettura e la cultura popolare, invitando a una riflessione sul significato dello sport come fenomeno sociale e aggregativo.La musica assume un ruolo centrale nell’Estate al MAXXI, grazie a una rassegna curata dal maestro Paolo Damiani, che intende esplorare le diverse sfaccettature del panorama musicale contemporaneo e non solo. Antonella Ruggiero inaugura il ciclo concertistico con “Una voce, una fisarmonica”, un viaggio emozionale attraverso la sua carriera, arricchito dalla presenza di Renzo Ruggieri, che ne esalta l’interpretazione con la sua maestria. Seguiranno le delicate sonorità di Chiara Civello, l’incanto vocale di Petra Magoni con il suo spettacolo “En-chanter”, e la potente interpretazione di Karima, che omaggerà i grandi cantautori italiani con “Canta Autori”. Ogni concerto si propone come un’esperienza unica, capace di emozionare e stimolare la sensibilità del pubblico.Parallelamente agli eventi musicali, l’auditorium del MAXXI ospiterà proiezioni cinematografiche, con titoli che hanno segnato il gusto del pubblico, come “Bohemian Rhapsody”, un’opera che celebra la genialità e la complessità di Freddie Mercury e dei Queen, offrendo uno sguardo privilegiato sulla loro storia e il loro impatto sulla cultura popolare.L’Estate al MAXXI 2025 si propone quindi come un laboratorio culturale aperto a tutti, un luogo di incontro e di scambio, dove arte, musica, letteratura e sport si fondono per creare un’esperienza indimenticabile, capace di arricchire la vita culturale della città e di offrire al pubblico spunti di riflessione e momenti di puro piacere estetico.