Estate al MAXXI 2025: Viaggio nell’Anima del XXI Secolo

Estate al MAXXI 2025: Un Viaggio nell’Anima del XXI Secolo Attraverso Parole, Musica e IdeeL’edizione 2025 di “Estate al MAXXI” si configura come un’immersione corale nel paesaggio culturale contemporaneo, un crogiolo di voci, discipline e prospettive che interrogano il nostro tempo. Ben oltre un semplice calendario di eventi, si propone come un percorso esplorativo che abbraccia la letteratura, la musica, la filosofia, l’attualità e il diritto, invitando il pubblico a confrontarsi con le sfide e le opportunità che definiscono l’era del XXI secolo.Il sipario si alza il 17 giugno con Stefano Bollani, artista dalla versatilità ineguagliabile, che in dialogo con Malcolm Pagani, ci conduce in un’avventura tra le pieghe del pensiero e dell’immaginazione con *Il tempo della stravaganza*. Un’occasione per decostruire i confini tra musica, filosofia e narrazione, rivelando la poetica intrinseca alla creazione artistica.La settimana successiva, il 25 giugno, Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra di notevole talento, illumina il panorama musicale con *Le sorelle di Mozart*, restituendo al giusto riconoscimento la figura di compositrici dimenticate, donne pioniera che hanno contribuito a plasmare il linguaggio musicale europeo, sfidando le convenzioni del loro tempo.Il 26 giugno, un appuntamento di profonda risonanza emotiva vede Lucia Annibali, avvocatessa e voce autorevole nella lotta contro la violenza di genere, condividere la sua esperienza e il suo impegno attraverso le pagine di *Il futuro mi aspetta*. Un momento di riflessione e di presa di coscienza, arricchito dall’intervento di Paola Severino e moderato dalla giornalista Silvia Barocci, con la partecipazione dell’attore Alessandro Averone che darà voce ai passaggi più intensi del racconto.Il 2 luglio, il filosofo Massimo Cacciari affronta il tema complesso dell’identità personale e del rapporto con l’arte, ispirandosi a Van Gogh e alla sua opera con *Van Gogh. Per un autoritratto*. L’incontro, introdotto dal Direttore artistico Maxxi Francesco Stocchi, apre un dialogo sulla necessità di interrogare le proprie radici e il significato dell’esistenza.La serata del 2 luglio si conclude con l’attesissimo “Abracabook Book Party Stregato”, un evento innovativo ideato dalla Scuola Holden che trasforma la piazza del MAXXI in un palcoscenico di lettura collettiva. Un’esperienza unica che coinvolge il pubblico di tutte le età, invitato a condividere un libro tra i finalisti del Premio Strega, in un’atmosfera informale e partecipativa che celebra la letteratura come strumento di connessione e di scambio. L’evento, inaugurato da Maria Emanuela Bruni e Stefano Petrocchi, accoglie Andrea Bajani, Paolo Nori, Elisabetta Rasy, Michele Ruol e Nadia Terranova, in una conversazione guidata da Lorenzo Carnielo e Silvia Pevato.Il 8 luglio, Corrado Augias, celebre narratore e divulgatore, ci conduce in un viaggio nel linguaggio universale della musica con *La musica per me*, esplorandone il potere evocativo e la capacità di comunicare emozioni al di là delle parole.Infine, il 15 luglio, Pablo Trincia, autore di grande spessore, ci introduce in una delle storie più controverse della cronaca italiana con la presentazione de *Il cono d’ombra*. Un’occasione per riflettere sulla ricerca della verità, sul ruolo dei media e sulla fragilità del sistema giudiziario.”Estate al MAXXI 2025″ si configura quindi come un vero e proprio laboratorio culturale, un luogo di incontro e di scambio, dove le voci più autorevoli del panorama italiano si confrontano con le sfide del nostro tempo, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile.